Bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 khám bệnh, tặng quà cho hơn 500 em nhỏ tại Tây Ninh 17/01/2026 15:59

(PLO)- Hơn 500 em nhỏ tại xã Lương Hoà, tỉnh Tây Ninh được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà qua chương trình “Mùa Xuân Yêu Thương”.

Sáng 17-1, Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 (TP.HCM) phối hợp cùng Ban liên lạc Hội đồng hương Tây Ninh tại TP.HCM tổ chức chương trình “Mùa Xuân Yêu Thương” để chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lương Hoà, tỉnh Tây Ninh.

Từ sáng sớm các em nhỏ đã được phụ huynh đưa đến trường để khám bệnh. Ảnh: TN

Hoạt động nhằm hỗ trợ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, chưa có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế tốt nhất.

Từ sáng sớm, tại Trường Tiểu học Lương Hoà, hơn 500 em học sinh tại xã Lương Hoà đã được các phụ huynh đưa đến trường để các bác sĩ của BV Nhi Đồng 1 thăm khám. Các em học sinh rất hào hứng với những phần quà và chú hề bong bóng mà ban tổ chức thực hiện.

Các em học sinh rất hào hứng với những phần quà và chú hề bong bóng.

Bà Nguyễn Thị Thu Kiều, Phó Chủ tịch xã Lương Hoà, tỉnh Tây Ninh đánh giá đây là chương trình chăm sóc sức khoẻ rất ý nghĩa. “Khi có thông tin BV Nhi Đồng 1 xuống thăm khám thì địa phương rất quan tâm. Đây là một trong những BV tiên tiến trong lĩnh vực y tế và việc khám sức khoẻ cho trẻ em rất được phụ huynh quan tâm, đặc biệt là những lĩnh vực, chuyên khoa nào để thăm khám cho các học sinh”- bà Kiều chia sẻ và gửi lời cảm ơn đến Ban liên lạc Hội đồng hương Tây Ninh tại TP.HCM đã hỗ trợ và tổ chức chương trình này.

Các em nhỏ được các bác sĩ thăm khám và tận tình hướng dẫn phụ huynh khi cấp thuốc. Ảnh: TN

Theo bà Kiều, trước đây tại địa phương chủ yếu các hoạt động thăm khám sức khoẻ cho con em học sinh chỉ dừng lại ở mức tư vấn, còn đây là các em được khám bệnh, chữa bệnh, cấp thuốc và còn được tặng quà. Vì vậy, cả học sinh và phụ huynh tại địa phương tham gia với tinh thần vui vẻ.

Bà Kiều cũng cho biết đây là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2026) và mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Em Đặng Nguyễn Minh Minh (lớp 4/5) đang ngồi xếp hàng chờ tới lượt để các bác sĩ đến khám bệnh. Ảnh: TN

ThS Chu Văn Thành, Quyền Điều hành công tác xã hội BV Nhi Đồng 1 cho biết hàng quý BV sẽ tổ chức các chương trình thăm khám tại các tỉnh khác nhau để khám bệnh, tầm soát cho các bé, có một số chương trình siêu âm, tầm soát tim cho các bé.

Sau khi kết thúc chương trình, Ban liên lạc Hội đồng hương Tây Ninh tại TP.HCM và y, bác sĩ BV Nhi Đồng 1 đã chụp hình kỉ niệm. Ảnh: NC

“Dựa theo nhu cầu của từng địa phương thì BV xem xét tình hình kinh tế, xã hội, vị trí địa lý của địa phương để thực hiện. Khi nhận được thông tin chương trình, BV đã lên kế hoạch, xin phép Sở Y tế, chính quyền địa phương để thực hiện đúng quy định, đồng thời kiểm tra lại chứng chỉ của các bác sĩ, điều dưỡng đủ điều kiện”- ThS Thành cho hay.