Video ô tô biển số Hải Phòng cháy rụi trên quốc lộ 14 ở Đắk Lắk

Ngày 20-10, một lãnh đạo UBND phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk cho biết một ô tô bán tải vừa bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn phường.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ cùng ngày, ông VVT (47 tuổi, ngụ xã Thanh Miện, TP Hải Phòng), điều khiển ô tô bán tải 15K-477.46 di chuyển theo hướng từ Gia Lai về Đắk Lắk.
Khi di chuyển trên quốc lộ 14, đoạn qua phường Cư Bao, ô tô của ông T bị vù ga đột ngột không giảm được ga.
Sau đó, ông T tấp xe vào lề đường rồi dừng lại để kiểm tra. Khoảng 10 phút sau, xe ông T bất ngờ bị bốc cháy từ bên trong. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng bao trùm, thiêu rụi ô tô bán tải.
Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều xe cứu hỏa cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường khống chế, dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, ô tô 15C-477.48 đã cháy rụi từ trước đó.
Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.