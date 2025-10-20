Video ô tô biển số Hải Phòng cháy rụi trên quốc lộ 14 ở Đắk Lắk 20/10/2025 21:30

(PLO)- Phát hiện ô tô bị vù ga đột ngột, tài xế tấp xe vào bên lề quốc lộ 14 ở Đắk Lắk kiểm tra thì chiếc xe bốc cháy.

Ngày 20-10, một lãnh đạo UBND phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk cho biết một ô tô bán tải vừa bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn phường.

Ô tô bốc cháy trên quốc lộ 14. Ảnh: C.A

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ cùng ngày, ông VVT (47 tuổi, ngụ xã Thanh Miện, TP Hải Phòng), điều khiển ô tô bán tải 15K-477.46 di chuyển theo hướng từ Gia Lai về Đắk Lắk.

Khi di chuyển trên quốc lộ 14, đoạn qua phường Cư Bao, ô tô của ông T bị vù ga đột ngột không giảm được ga.

Sau đó, ông T tấp xe vào lề đường rồi dừng lại để kiểm tra. Khoảng 10 phút sau, xe ông T bất ngờ bị bốc cháy từ bên trong. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng bao trùm, thiêu rụi ô tô bán tải.

Video ô tô bốc cháy dữ dội

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều xe cứu hỏa cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường khống chế, dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, ô tô 15C-477.48 đã cháy rụi từ trước đó.

Ô tô bán tải bị cháy rụi. Ảnh: C.A

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.