Võ sư 8 đẳng Taekwondo thế giới và chuyên gia Israel ở lớp đặc huấn Krav Maga 26/09/2025 13:31

(PLO)- Sáng 26-9, tại Trường THPT Phùng Hưng (Phường An Phú Đông, TP.HCM), Viện Khoa học Huấn luyện Võ thuật Việt Nam (SIV) đã chính thức khởi động chương trình đặc huấn Krav Maga với sự tham gia của võ sư Nguyễn Thanh Huy 8 đẳng Taekwondo cùng hai chuyên gia Israel.

Sự kiện đặc huấn Krav Maga quy tụ hàng trăm võ sư, HLV và VĐV đến từ nhiều bộ môn khác nhau, tất cả đều mong muốn được tiếp cận trực tiếp với một trong những hệ thống tự vệ, chiến đấu thực dụng hàng đầu thế giới.

Trong số những gương mặt nổi bật có sự hiện diện của TS. Võ Danh Hải - Phó Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật Thế giới, và TS. Phạm Quang Long - Chủ tịch Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam, đồng thời là Chủ tịch hệ thống trường quốc tế IVS. Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện chính là sự tham gia của võ sư Nguyễn Thanh Huy - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Taekwondo Việt Nam sở hữu đai đen 8 đẳng quốc tế Taekwondo Kukkiwon.

Ông Huy vốn được biết đến như một trong những võ sư có tầm ảnh hưởng lớn nhất của Taekwondo Việt Nam, từng đào tạo nhiều nhà vô địch thế giới và giữ vai trò then chốt trong công tác quản lý, huấn luyện. Việc ông trực tiếp đăng ký tham gia cả hai khóa đặc huấn tại Hà Nội và TP.HCM để sẵn sàng tiếp thu các hệ thống huấn luyện mới, cho thấy sức hấp dẫn khó cưỡng của Krav Maga đối với giới võ thuật chuyên nghiệp.

Khóa đặc huấn Krav Maga hấp dẫn làng võ Việt.

Khóa đặc huấn Krav Maga lần này được dẫn dắt bởi hai chuyên gia hàng đầu Israel: võ sư Ron Rotem và Bar Nahoom, những người đã trực tiếp đào tạo lực lượng phòng vệ Israel (IDF) và nhiều đơn vị an ninh quốc tế. Họ mang đến cho học viên một cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt: đơn giản, thực dụng, hiệu quả và được kiểm chứng trong môi trường thực chiến. Khóa đặc huấn Krav Maga tập trung vào khả năng phản ứng nhanh trong các tình huống nguy hiểm, từ việc bị khống chế, tấn công bằng tay không, cho tới đối phó với dao, gậy hoặc nhiều đối thủ cùng lúc.

Sự kiện cũng thu hút nhiều tên tuổi quen thuộc của làng võ Việt Nam. Đáng chú ý là sự góp mặt của nhà vô địch thế giới Wushu Vũ Thùy Linh. Bên cạnh đó, ThS. Võ sư Nguyễn Văn Hiệp - Viện trưởng SIV và ThS. Nguyễn Đức Hiếu - Phó Viện trưởng SIV cũng trực tiếp “cùng học, cùng rèn” trọn vẹn cả ở Hà Nội lẫn TP.HCM.

Một trong những yếu tố khiến các khóa đặc huấn Krav Maga trở thành lựa chọn phổ biến trên toàn thế giới là sự thực tế. Những bài tập mô phỏng tình huống bất ngờ, đòi hỏi học viên phải phản xạ ngay lập tức, xử lý nhanh gọn và an toàn.

Võ sư Nguyễn Thanh Huy hào hứng rèn luyện cùng các cộng sự.

Đây chính là điểm khác biệt so với nhiều môn võ truyền thống vốn thiên về biểu diễn và tính thẩm mỹ. Với nguyên tắc “ngắn gọn - hiệu quả - an toàn tối đa”, người tập dễ dàng áp dụng vào đời sống hàng ngày, từ việc tự bảo vệ bản thân cho đến hỗ trợ cộng đồng trong những tình huống nguy cấp.

Không chỉ các VĐV trẻ mà ngay cả những võ sư kỳ cựu cũng tìm thấy nhiều giá trị mới trong chương trình này. Với các võ sư, khóa đặc huấn Krav Maga là cơ hội bổ sung thêm kỹ năng thực chiến vào hệ thống huấn luyện truyền thống, làm phong phú hơn giáo án giảng dạy, nâng cao khả năng thích ứng của học viên trong những tình huống thực tế. Với giới trẻ, sự mạnh mẽ, trực diện và dễ áp dụng của chương trình đặc huấn Krav Maga đem lại cảm giác hứng khởi, giúp họ cảm thấy việc tập luyện võ thuật không chỉ để thi đấu hay rèn sức khỏe mà còn trực tiếp gắn bó với cuộc sống hàng ngày.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, sự kiện còn được xem là dấu mốc quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác võ thuật quốc tế. Viện Khoa học Huấn luyện Võ thuật Việt Nam đã chứng minh vai trò tiên phong trong việc đưa Krav Maga – hệ thống tự vệ của quân đội Israel – về Việt Nam giúp các võ sĩ tiếp cận tinh hoa võ thuật thế giới, đồng thời quảng bá hình ảnh võ thuật Việt Nam trong bức tranh giao lưu toàn cầu.

Chuyên gia Israel huấn luyện các kỹ năng thực chiến.

Những buổi đặc huấn Krav Maga giúp cộng đồng võ thuật Việt mở rộng tầm nhìn, tiếp thu tinh hoa quốc tế, khẳng định bản lĩnh và bản sắc riêng của mình trên trường quốc tế.

Khi chứng kiến võ sư Nguyễn Thanh Huy từng đào tạo nhiều thế hệ vô địch Taekwondo cùng hòa mình vào các buổi tập Krav Maga, đã truyền nhiều cảm hứng cho các học viên trẻ. Cùng với đó, sự chuyên nghiệp của hai chuyên gia Israel cũng khiến học viên nể phục: từ cách truyền đạt rõ ràng, hệ thống, đến việc hướng dẫn từng chi tiết nhỏ nhưng có tính ứng dụng cao.

Hai khóa đặc huấn Krav Maga tại Hà Nội và TP.HCM là bước đệm quan trọng để hình thành những dự án hợp tác lâu dài trong tương lai. Nhiều võ sư đã chia sẻ rằng họ mong muốn SIV tiếp tục tổ chức các khóa tiếp nối, thậm chí mở rộng thành chương trình định kỳ để tạo cơ hội cho nhiều người hơn được tiếp cận, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện võ thuật trong nước, vừa giúp Việt Nam hội nhập sâu hơn vào mạng lưới võ thuật thế giới.

SIV sẽ tiếp tục tổ chức các đặc huấn Krav Maga giúp nhiều người tiếp cận hơn.