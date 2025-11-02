Vụ con treo cổ, cha bị chém tử vong: Người con về chịu tang bà ngoại từ 1 tháng trước 02/11/2025 16:54

(PLO)- Chính quyền địa phương và xóm giềng đang tổ chức quyên góp, lo hậu sự cho hai cha con vừa tử vong ở Đắk Lắk.

Ngày 2-11, một lãnh đạo UBND xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk, cho biết công an vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc khiến hai cha con trên địa bàn tử vong.

Các nạn nhân tử vong gồm ông TCG (50 tuổi) và con trai là TCT (29 tuổi, ngụ thôn Tam Phong, xã Tam Giang).

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: N.D

Theo lãnh đạo UBND xã Tam Giang, gia đình ông G thuộc diện hộ nghèo. Vì vậy, sau khi nắm bắt thông tin, đại diện UBND xã đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Đồng thời, UBND xã Tam Giang cũng vận động người dân trong thôn Tam Phong, xã Tam Giang chung tay hỗ trợ, lo mai táng cho hai cha con nạn nhân được chu toàn.

Theo cơ quan công an, vợ ông G là bà KTL (49 tuổi), bị mắc bệnh tâm thần, đầu óc không tỉnh táo. Trước khi xảy ra sự việc, bà L đang ở bên nhà em trai ruột.

Sau thời điểm ông G bị chém, có người nhìn thấy con trai ông này là TCT rời khỏi nhà. Đến sáng 2-11, công an và người dân tìm kiếm thì phát hiện T đã chết trong tư thế treo cổ trên cây sầu riêng, cách nhà khoảng 400 m.

Được biết, anh T là con trai đầu của vợ chồng ông G. Trước đây, anh T đi làm thuê. Hơn một tháng trước, anh T trở về quê chịu tang bà ngoại và ở nhà cho đến nay.

Như PLO đã thông tin, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 1-11, người dân phát hiện ông TCG nằm gục giữa nhà với nhiều vết thương. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng ông G đã tử vong.

Đến sáng 2-11, con trai ông G được phát hiện đã chết trong tư thế treo cổ trên cây sầu riêng gần nhà.