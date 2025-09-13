Vụ sát hại 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk: Bé trai 12 tuổi leo tường chạy thoát 13/09/2025 08:44

(PLO)- Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công an truy bắt nghi phạm sát hại bốn người trong gia đình.

Ngày 13-9, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo điều tra, truy bắt nghi phạm sát hại bốn người trong một gia đình ở phường Thành Nhất, làm ba người tử vong, một người bị thương.

Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường. Ảnh: T.T

Tại hiện trường, ông Văn yêu cầu chủ tịch UBND phường Thành Nhất có trách nhiệm hỗ trợ người thân lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số. Đồng thời, ông Văn yêu cầu bệnh viện chăm sóc đặc biệt cho người bị thương.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục truy tìm nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi là Hào, 37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk).

Video công an khám nghiệm hiện trường.

Theo UBND phường Thành Nhất, bốn nạn nhân đều trong một gia đình ở tổ dân phố 10, phường Thành Nhất.

Hiện có rất đông người dân địa phương tập trung theo dõi vụ việc, ai cũng bàng hoàng trước vụ án mạng kinh hoàng.

Rất nhiều cảnh sát có mặt tại khu vực xảy ra vụ án. Ảnh: N.G

“Kẻ giết người quá nhẫn tâm, máu lạnh. Thực sự chúng tôi rất sốc khi nghe tin”- một người dân bày tỏ.

Theo người dân địa phương, Thuận có quan hệ tình cảm, sống chung với chị Nguyễn Thị Kim H (32 tuổi) thời gian dài.

Rạng sáng 13-9, Thuận sát hại chị H, mẹ và em trai chị H. Riêng con trai riêng của chị H là cháu Trần Tấn P (13 tuổi) bị H đâm bị thương nặng nhưng may mắn chạy thoát sang hàng xóm kêu cứu. Hiện cháu P đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà chị H còn có một bé gái 3 tuổi là con chung của Thuận và chị H. Thuận không ra tay với con ruột của mình.