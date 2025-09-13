Vụ sát hại 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk: Bé trai 12 tuổi leo tường chạy thoát

Ngày 13-9, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo điều tra, truy bắt nghi phạm sát hại bốn người trong một gia đình ở phường Thành Nhất, làm ba người tử vong, một người bị thương.
Tại hiện trường, ông Văn yêu cầu chủ tịch UBND phường Thành Nhất có trách nhiệm hỗ trợ người thân lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số. Đồng thời, ông Văn yêu cầu bệnh viện chăm sóc đặc biệt cho người bị thương.
Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục truy tìm nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi là Hào, 37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk).
Theo UBND phường Thành Nhất, bốn nạn nhân đều trong một gia đình ở tổ dân phố 10, phường Thành Nhất.
Hiện có rất đông người dân địa phương tập trung theo dõi vụ việc, ai cũng bàng hoàng trước vụ án mạng kinh hoàng.
“Kẻ giết người quá nhẫn tâm, máu lạnh. Thực sự chúng tôi rất sốc khi nghe tin”- một người dân bày tỏ.
Theo người dân địa phương, Thuận có quan hệ tình cảm, sống chung với chị Nguyễn Thị Kim H (32 tuổi) thời gian dài.
Rạng sáng 13-9, Thuận sát hại chị H, mẹ và em trai chị H. Riêng con trai riêng của chị H là cháu Trần Tấn P (13 tuổi) bị H đâm bị thương nặng nhưng may mắn chạy thoát sang hàng xóm kêu cứu. Hiện cháu P đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà chị H còn có một bé gái 3 tuổi là con chung của Thuận và chị H. Thuận không ra tay với con ruột của mình.
Như PLO đã thông tin, khoảng 2 giờ ngày 13-9, Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi là Hào, 37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H (32 tuổi, ngụ phường Thành Nhất).
Thuận dùng dao đâm chém liên tiếp vào các thành viên trong nhà chị H.
Hậu quả chị H, bà Trần Thị D (54 tuổi, mẹ chị H), anh Bùi Văn N (23 tuổi, em chị H) tử vong. Cháu Trần Tấn P (13 tuổi, con trai chị H.) bị thương nặng.
Sau khi gây án, Thuận bỏ trốn. Công an tỉnh Đắk Lắk đã phong tỏa hiện trường, truy tìm nghi phạm.