Vùng rốn lũ Đại Lộc: 'Lũ ghê quá, tôi không dám ở nhà' 30/10/2025 18:17

(PLO)- Đêm qua, vùng rốn lũ xã Đại Lộc nước lên gần tới gác lửng, nhiều người bỏ nhà cửa sơ tán đến nơi an toàn, không dám ở nhà.

Mưa như trút, không ngừng nghỉ suốt mấy ngày liền. Nước đổ về thủy điện, rồi trút xuống hạ du. Làng mạc, ruộng vườn, nhà cửa chìm giữa mênh mông biển nước. Đã từng có lúc, họ mặc kệ mẹ thiên thiên, sẳn sàng tìm cách thoát thân.

Nhiều ngôi nhà ở vùng rốn lũ vẫn ngập sâu, người dân di dời chưa trở về. Ảnh: Thanh Nhật.

Đêm kinh hoàng

Hôm nay, trời tạnh mưa, có nắng. Những con đường quanh xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng) dần "nổi lên", cũng có những ngôi làng vẫn đang mênh mông trong nước lũ. Các đoàn cứu trợ khắp nơi tìm về, tiếp tế cho người dân.

Nhà chị Nguyệt Ánh ở thôn Hòa Đông (xã Đại Lộc) vẫn đang ngập. Hôm nay, nghe tin đoàn cứu trợ lên tiếp tế cho bà con, chị ham vui lội nước ra coi, rồi mua thêm thức ăn, nước uống cho gia đình.

Chị kể, trận lụt kéo dài mấy ngày, ba bận nước lên rồi rút, lần cuối cùng đáng sợ hơn hẳn. Trận đầu nhà ngập hơn một mét, sáng hôm qua nước rút, chị dọn dẹp nhà cửa. Nhưng nước lại lên, rút xuống, rồi đến choạng tối lên đạt đỉnh.

Đường vào thôn Hòa Đông, An Lợi Tây vẫn ngập sâu. Ảnh: Thanh Nhật

“Chỉ còn hai mươi centimet nữa là ngập tới gác lửng. Tôi đã mở cửa sổ, lỡ có chuyện thì bò ra kêu hàng xóm bơi ghe sang giúp đỡ”, chị Ánh nói. Thời điểm đó với chị thật đáng sợ. “Run, chưa bao giờ tôi nghĩ nước ngập đến vậy”, chị nói tiếp.

Từ đường tỉnh 609B đi sâu vào thôn Hòa Đông, An Lợi Tây (xã Đại Lộc), càng vào trong, nước càng ngập sâu. Đến chiều nay, có đoạn vẫn còn ngập hơn hai mét. Người dân cho hay, đêm qua có nơi đường ngập hơn ba mét, trong nhà tới gác lửng.

Bốn ngày trước, ông Lê Phước Hùng (65 tuổi, thôn Hòa Đông) quyết bám trụ trong căn nhà có gác lửng. Bởi hơn 50 năm sinh sống nơi này, chưa bao giờ nhà ông ngập đến hai mét.

“Nhưng chiều qua, nghe tin đài báo dữ quá, vượt đỉnh lũ năm 1964. Tôi không dám ở, di dời đi nơi khác. Lúc đó chỉ lo cho con người, đồ đạc đã dọn lên gác mặc kệ, không quan tâm đến nữa”, ông Hùng kể.

Người dân vùng rốn lũ tranh thủ dọn dẹp khi lũ rút. Ảnh: Thanh Nhật

Chiều nay, căn nhà ông Hùng vẫn còn ngập sâu khoảng một mét, vợ ông chưa về. Ông tranh thủ về trước, khi nước đang còn ngập đẩy bớt rác, xác động vật ra ngoài, chờ nước rút dọn dẹp bùn đất. Với ông, trận lũ đêm qua thật sự rất đáng sợ.

“Kinh hoàng”, ông Hùng rùng mình nhớ lại.

Tiếp thức ăn cho cả xóm

Mưa lũ dâng cao nhấn chìm nhiều khu vực. Hàng ngàn ngôi nhà bị ngập sâu, người dân gặp vô vàn khó khăn. Giữa dòng nước bạc, tình người sáng lên.

Ông Lộc (bên phải) và tổ trưởng chèo ghe quanh xóm phân phát hàng cứu trợ cho bà con. Ảnh: Thanh Nhật

Từng đoàn thiện nguyện, từng nhóm nhà hảo tâm không quản đường xa, mang theo mì tôm, bánh, nước uống… đến sẻ chia với bà con vùng lũ. Các suất quà dù không quá lớn, nhưng đúng lúc người dân vùng rốn lũ cần nhất.

Mưa đã tạnh, nắng đã lên, nhưng nhiều tuyến đường, khu phố vẫn ngập. Những chiếc xe tải đầy ắp thức ăn, nước uống đành dừng chân ở nơi cao ráo, chờ trung chuyển, đưa "tấm lòng" đến với bà con.

Đường ngập, anh Lê Phước Trường (thôn An Lợi Tây) chưa thể đến nơi làm việc. Tổ trưởng thông báo có đoàn thiện nguyện tiếp tế cho bà con, nhưng không thể vào xóm. Anh rủ hai người bạn, lấy chiếc ghe nhỏ của gia đình bơi ra đầu đường tiếp nhận, phân phát đến từng nhà.

Ông Hùng phải rời khỏi nhà khi nghe dự báo lũ vượt mốc lịch sử năm 1964. Ảnh: Thanh Nhật

“Ngoài kia người ta không vào được, còn trong thì nhiều người cũng bó tay. Ở nhà chưa làm gì, tôi rủ bạn bơi ghe đi lấy về phát, chia sẻ với hàng xóm”, anh Trường nói. Hôm nay, anh và hai người bạn đã hai lần lấy hàng chia cho người dân.

Để mặc căn nhà đang ngập sâu hơn một mét, ông Nguyễn Thọ Lộc (ngụ thôn An Lợi Tây) cùng tổ trưởng bơi ghe ra đầu đường nhận hàng cứu trợ từ các đoàn thiện nguyện, rồi rảo quanh xóm, đến từng nhà phân phát đều cho bà con đang đói rét.

“Người giàu cũng như người khó, ai cũng có quà. Ở đây nhà nào cũng ngập, ít nhất một mét, sâu gần đến gác. Giờ này đường còn ngập, có chỗ hơn hai mét. Người có tiền muốn mua thêm đồ ăn, nước uống cũng khó lắm”, ông Lộc nói lý do chia đều hàng tiếp tế.

Đường trong xóm ngập sâu, bà Bảy nhận hàng từ tổ trưởng. Ảnh: Thanh Nhật

Trong con hẻm nhỏ, nhà bà Lê Thị Bảy (thôn An Lợi Tây) ở nơi cao ráo hơn, nước ngập chừng một mét. Chiều nay nước đã ra khỏi nhà, còn con đường duy nhất đến đường chính vẫn ngập.

Đang dọn dẹp trước nhà, tổ trưởng bơi ghe vào gọi, bà bỏ dở công việc đón tiếp. Một thùng mì tôm, hai chai nước trao tận tay. Gương mặt khắc khổ của bà bỗng bừng sáng.

“Của ai cho đây? Chú cảm ơn họ giúp tôi một tiếng!”, bà Bảy nói giọng Quảng đặc sệt, trước khi vị tổ trưởng rời đi.