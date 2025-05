Xe ba gác mất lái tông xe máy, một phụ nữ tử vong 21/05/2025 19:41

Chiều 21-5, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường tỉnh 827A, đoạn qua xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Video: Xe ba gác mất lái tông xe máy, một phụ nữ tử vong

Vào lúc 16 giờ 21 phút cùng ngày, xe ba gác do một người đàn ông điều khiển lưu thông theo hướng từ thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành đi TP Tân An (Long An). Khi đến đoạn ấp 1, xã Hiệp Thạnh do trời mưa, mặt đường trơn trượt, xe ba gác bất ngờ mất lái lao sang làn đường ngược lại và tông trực diện vào hai người phụ nữ đi xe máy biển số 63B5-362..

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe ba gác và xe máy. Ảnh: CTV

Cú va chạm mạnh khiến xe ba gác lật ngang, đè lên hai nạn nhân và phương tiện. Hậu quả, một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Theo người dân khu vực cho biết, xe ba gác do 1 người đàn ông ở huyện Châu Thành dùng để chở than còn hai phụ nữ đi xe máy quê Tiền Giang làm thuê tại kho thanh long ở huyện Châu Thành.

Nhận tin báo, Công an xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng CSGT và các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm, xác minh danh tính nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc.