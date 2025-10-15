Xe chở 57 khách bốc cháy trên cao tốc, 20 người thiệt mạng 15/10/2025 08:41

(PLO)- Nguyên nhân khiến xe khách bốc cháy trên cao tốc Jaisalmer-Jodhpur (Ấn Độ) làm 20 người thiệt mạng được cho có liên quan việc vận chuyển pháo trái phép.

Một xe chở theo 57 hành khách bốc cháy ngay giữa đường cao tốc Jaisalmer-Jodhpur (bang Rajasthan, tây bắc Ấn Độ) khiến 20 người thiệt mạng, trong đó 19 người tử vong tại chỗ, 15 người bị thương nặng, theo đài NDTV.

Vụ việc xảy ra vào chiều 14-10, không lâu sau khi xe khởi hành từ TP Jaisalmer. Ngay khi phát hiện khói bốc lên từ phần đuôi xe, tài xế đã dừng xe bên lề đường.

Trong vài phút, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ chiếc xe. Người dân địa phương và người qua đường đã nỗ lực ứng cứu. Lực lượng cứu hoả, cảnh sát và quân đội cũng nhanh chóng được triển khai.

Xe khách bốc cháy giữa đường cao tốc Jaisalmer-Jodhpur (bang Rajasthan, tây bắc Ấn Độ) chiều 14-10. Nguồn: X

Một hành lang đặc biệt do cảnh sát mở đường được thiết lập để có thể đưa nhanh nhất các nạn nhân tới bệnh viện.

Theo cảnh sát, đám cháy khiến 19 người thiệt mạng tại chỗ vì không thể rời khỏi xe trước chiếc xe chìm trong biển lửa.

Một người khác tử vong bị bỏng nặng, đã tử vong trên đường tới bệnh viện. 15 người khác cũng bị bỏng nặng và đang được điều trị tích cực ở bệnh viện.

Đám cháy được khống chế nhưng chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy này được xác định là do có pháo được vận chuyển trái phép trên xe và sự cố chập điện đã kích hoạt pháo, gây cháy nổ.

Theo NDTV, chủ của chiếc xe khách bốc cháy giữa đường cao tốc Jaisalmer-Jodhpur chỉ mới mua xe cách đây 5 ngày.

Khung chiếc xe khách bốc cháy giữa cao tốc Jaisalmer-Jodhpur (bang Rajasthan, tây bắc Ấn Độ) được cẩu đi khỏi hiện trường. Ảnh chụp màn hình: X

Giới chức địa phương cho biết vì nhiều thi thể không thể nhận dạng, họ sẽ tiến hành xác định danh tính nạn nhân qua xét nghiệm ADN.

Chính quyền bang Rajasthan cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình và thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn và sức khoẻ cho những người bị ảnh hưởng trong vụ xe khách bốc cháy giữa đường ở Jaisalmer.

Thủ hiến Bhajan Lal Sharma đã tới Jaisalmer để đánh giá tình hình.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ sự đau buồn trước những mất mát trong vụ tai nạn thương tâm này.

“Tôi rất đau buồn trước sự mất mát về người do tai nạn ở Jaisalmer, bang Rajasthan. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến những người bị ảnh hưởng và gia đình họ trong thời điểm khó khăn này. Cầu nguyện cho những người bị thương sớm bình phục” - Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ dẫn lại lời ông Modi.

Chính phủ Ấn Độ sẽ hỗ trợ 200.000 rupee (hơn 2.250 USD) hỗ trợ thân nhân những nạn nhân thiệt mạng và 50.000 rupee (hơn 560 USD) cho những người bị thương.