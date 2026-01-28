Xu hướng quà Tết Bính Ngọ 2026: Gieo quẻ AI và mâm cỗ làm sẵn 28/01/2026 15:24

(PLO)- Một doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo áp dụng cách tiếp cận mới với dòng bánh snack Tết, khai thác tâm lý thích "gieo quẻ" bằng AI, xem vận may đầu năm của giới trẻ.

Theo nghiên cứu từ Cốc Cốc, có đến 80% người tham gia khảo sát bắt đầu mua thực phẩm từ hơn bốn tuần trước Tết. Giai đoạn sôi động nhất rơi vào khoảng hai đến bốn tuần cận Tết. Trong đó, đồ ngọt, snack, giỏ quà Tết và nước ngọt có gas là những mặt hàng được tìm mua nhiều nhất. Kênh mua sắm chủ yếu vẫn là siêu thị và cửa hàng tạp hóa.

Doanh nghiệp tung chiêu "xem bói" bằng AI

Đại diện Lotte Mart cho biết trong vài ngày trở lại đây, không khí mua sắm hàng hóa Tết đã trở nên tấp nập tại siêu thị. Sức mua tăng lên từng ngày, đặc biệt vào những ngày cuối tuần.

Dự kiến sức mua trong thời gian này tăng trưởng khoảng 30%-50% so với ngày thường, tập trung chủ yếu vào các mặt hàng Tết, bánh kẹo và trái cây.

Trong khi đó, đại diện Saigon Co.op cũng cho biết giỏ quà Tết tiếp tục giữ vị trí ưu tiên trong lựa chọn mua sắm của người tiêu dùng. Năm nay đơn vị tiếp tục tập trung các giỏ quà từ hàng Việt Nam chất lượng cao, đặc sản vùng miền có nguồn gốc rõ ràng.

Với thiết kế trẻ trung, giữ trọn hồn Tết Việt, các giỏ quà này đáp ứng tốt nhu cầu biếu tặng của cả khách hàng trong nước lẫn kiều bào, du khách quốc tế.

Đại diện Orion cho biết đơn vị đã chuẩn bị cho mùa Tết Bính Ngọ ngay từ tháng 8-2025. Bên cạnh việc làm mới bao bì và tăng số lượng mã hàng, doanh nghiệp còn phát triển các set quà mang thông điệp “An”.

Riêng dòng set quà này có hơn 25 mẫu với mức giá dao động từ 99.000 đến 330.000 đồng, được phân bổ phù hợp cho từng kênh bán lẻ. Đặc biệt, năm nay đơn vị này áp dụng cách tiếp cận mới với dòng bánh snack Tết, khai thác tâm lý thích “gieo quẻ”, đón vận may đầu năm của giới trẻ.

Theo đó, các túi snack được bổ sung bánh hình ngôi sao để người mua đếm số sao, quét mã QR trên bao bì và truy cập nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) xem vận may. Chỉ sau hơn một tháng triển khai, nền tảng đã ghi nhận hơn 50.000 lượt truy cập.

Khách hàng mua sắm cho ngày Tết từ sớm. Ảnh: M.TRANG

Siêu thị đi chợ hộ, làm mâm cỗ sẵn

Bên cạnh việc tái hiện không gian phiên chợ Tết truyền thống, Saigon Co.op còn tổ chức chương trình “Ngàn ước nguyện năm mới bình an”.

Khách hàng có thể gửi gắm mong cầu lên cây đào, cây mai tại siêu thị. Đơn vị này sẽ lựa chọn hơn 1.000 điều ước tiêu biểu để đồng hành cùng khách hàng hiện thực hóa trong dịp Tết.

Đặc biệt, dịch vụ “Gắn kết tình thân – Tết xa thêm gần” cho phép khách hàng chọn giỏ quà tại bất kỳ điểm bán nào và giao đến mọi tỉnh, thành. Dịch vụ nhận đơn đến ngày 10-2 (nhằm 23 tháng Chạp) và giao hàng đến hết ngày 12-2 (nhằm 25 tháng Chạp).

Tại Aeon, đơn vị tung ra mâm cỗ Tết được xây dựng dựa trên khẩu vị của từng vùng miền. Tại TP.HCM, mâm cỗ gồm gà lễ, xôi ngũ sắc, canh khổ qua dồn thịt, gỏi ngó sen tôm thịt, thịt kho tàu...

Riêng tại Hà Nội, thực đơn tập trung các món truyền thống như gà lễ, xôi ngũ sắc, canh măng móng giò, thịt heo nấu đông hay nem rán.