Xử lý thanh niên mở hội thảo bán hàng không rõ nguồn gốc cho người dân 21/08/2025 14:05

(PLO)- Công an đang củng cố hồ sơ, xử lý một thanh niên tổ chức hội thảo để bán hàng không rõ nguồn gốc cho người dân tại tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 21-8, thông tin từ Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý một thanh niên từ TP.HCM đến Đắk Lắk tổ chức nhiều buổi hội thảo nhằm bán hàng không rõ nguồn gốc.

Công an làm việc với những người liên quan. Ảnh: S.Đ

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 15-8, Công an phường Tân An phát hiện một nam thanh niên đang bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ tại hội trường tổ dân phố 7 của phường.

Ngay sau đó, Công an phường Tân An đã tiến hành xác minh, làm rõ. Nam thanh niên này khai tên T (32 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM).

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện T đang quảng cáo, rao bán 214 sản phẩm gồm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, cao dán các loại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Qua xác minh ban đầu, Công an phường Tân An xác định, T đến Đắk Lắk từ hôm 9-8 và đã tổ chức 7 buổi hội thảo tại hội trường các tổ dân phố ở nhiều địa bàn để bán những mặt hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ cho người dân.

Sau khi tự ý mở hội thảo, T quảng cáo những mặt hàng này xuất xứ từ Hàn Quốc, chất lượng sản phẩm rất tốt cho sức khỏe. Để tạo thêm lòng tin, T còn mời một người quốc tịch Hàn Quốc cùng đến tham gia các buổi hội thảo.

Công an phường Tân An đã thu giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh làm rõ.