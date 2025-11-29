Xử phạt 2 người đàn ông mạo danh phóng viên 29/11/2025 09:19

(PLO)- Cơ quan có thẩm quyền ở Đắk Lắk đã xử phạt 2 người mạo danh phóng viên 25 triệu đồng.

Ngày 29-11, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã ra quyết định xử phạt 2 người mạo danh phóng viên 25 triệu đồng.

Ông M bị phạt vì mạo danh phóng viên. Ảnh: H.S

2 người bị xử phạt gồm: Ông HVM (43 tuổi, làm nghề nông) và ông ĐXH (62 tuổi, cán bộ hưu trí), cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng.

Theo hồ sơ, ông M và ông H đã tham gia làm hội viên Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Long An và được cấp thẻ hội viên cùng giấy giới thiệu.

Ngày 24-7, 2 người được cấp giấy giới thiệu đến các cơ quan ban ngành, UBND các xã để dự hội họp, nắm thông tin viết bài.

Sau đó, ông H và ông M đến UBND xã Krông Nô (tỉnh Đắk Nông), để làm việc về đơn thư khiếu nại của các hộ dân liên quan đến việc đền bù hồ thủy điện Nam Ka.

Lãnh đạo xã Krông Nô đã làm việc, ký công văn trả lời các nội dung mà ông H cùng ông M đề nghị cung cấp.

Ngày 28-7, ông H và ông M tiếp tục dùng giấy giới thiệu đến UBND xã Đắk Phơi (tỉnh Đắk Lắk), đăng ký làm việc về tình hình mua bán, lấn chiếm đất rừng, đất lâm nghiệp.

Tuy nhiên, lãnh đạo địa phương này cho rằng, giấy tờ của 2 “phóng viên” không hợp lệ nên từ chối làm việc.

Sau khi nắm thông tin, Sở VH-TT&DL tỉnh Đắk Lắk đã mời ông H và ông M đến làm việc. 2 ông khẳng định không có giao kết hợp đồng lao động với Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Long An, chưa ký kết được hợp đồng quảng cáo nào trên danh nghĩa của hội.

Theo đại diện Phòng Quản lý Thông tin, Báo chí, Xuất bản, Sở VH-TT&DL tỉnh Đắk Lắk, website doanhnhanccb.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp, không phải là cơ quan báo chí. Ông H và M không phải là phóng viên, không đủ điều kiện để tác nghiệp báo chí theo quy định.

Căn cứ vào hành vi vi phạm mạo danh phóng viên, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Đắk Lắk ra quyết định xử phạt ông H 10 triệu đồng và ông M 15 triệu đồng.