Xuất hiện 2 cú sốc ở giải U-23 Đông Nam Á 17/07/2025 12:53

(PLO)- Mở màn giải bóng đá U-23 Đông Nam Á ở bảng B và C với hai cuộc đối đầu cực kỳ kịch tính diễn ra tại sân Patriot Chandrabhang, Indonesia chứng kiến hai đối thủ bị đánh giá yếu hơn đều không thua.

Trận hòa 1-1 giữa U-23 Campuchia và Lào ở bảng B của tuyển U-23 Việt Nam cùng màn rượt đuổi tỷ số điên rồ 4-4 giữa Đông Timor và Myanmar ở bảng C với tuyển U-23 Thái Lan đã gây sốc cho người hâm mộ Đông Nam Á trong hai cuộc chạm trán mãn nhãn.

Vẫn còn cửa vào bán kết

Trận hòa 1-1 giữa Campuchia và Lào thể hiện rõ sự khác biệt về phong cách thi đấu, nơi Lào thi đấu sắc bén trong phản công, còn Campuchia lại chọn cách kiểm soát bóng vượt trội để tìm khoảng trống. Phút thứ 19, Phousomboun Panyavong mở tỷ số cho Lào sau một pha bóng bất cẩn của hàng thủ Campuchia, khi một đường chuyền không như ý từ Peeter Phanthavong đã vô tình tạo cơ hội để Phousomboun tung cú sút chéo góc hiểm hóc vào lưới thủ thành Reth Ly Heng.

Có thể nói đây là một khoảnh khắc tận dụng cơ hội điển hình của một đội bóng thi đấu thiên về phản công như Lào. Đáng chú ý, chỉ hai phút sau đó, Lào suýt chút nữa đã có bàn nhân đôi cách biệt nếu Damoth Thongkhamsavath không sút vọt xà từ một tình huống đối mặt.

Lào và Campuchia hòa nhau 1-1 ở trận ra quân vòng bảng giải U-23 Đông Nam Á buộc họ cùng chơi trận cuối với U-23 Việt Nam như trận chung kết. Ảnh: CCT.

Trong suốt phần còn lại của hiệp một, Campuchia cố gắng điều tiết nhịp độ, cầm bóng lên đến hơn 60% thời lượng nhưng không thể tìm được đường vào khung thành đối phương. Phút 40, Chanvibol Davit có pha đánh đầu trong tư thế trống trải nhưng đưa bóng đi chệch khung thành đáng tiếc. Thủ môn Reth Ly Heng sau đó có một pha cứu thua xuất thần cuối hiệp, cản phá cú sút đầy uy lực của Peeter Phanthavong trong thời gian bù giờ.

Sau giờ nghỉ, Campuchia tiếp tục duy trì thế trận áp đảo nhưng vẫn tỏ ra thiếu sắc bén trong các pha xử lý cuối cùng. Dẫu vậy, đến phút 57, khoảnh khắc tỏa sáng của Phat Sokha đã tạo ra bước ngoặt. Từ ngoài vòng cấm địa, tiền vệ này tung cú sút chân trái đẳng cấp đưa bóng vào góc xa, khiến thủ môn Kop Lokphathip hoàn toàn bó tay. Bàn thắng không chỉ giúp Campuchia san bằng tỷ số mà còn thắp lại tinh thần chiến đấu mạnh mẽ cho đội bóng của HLV Koji Gyotoku.

Phần còn lại của cuộc chơi chứng kiến thế trận đôi công đầy hấp dẫn. Campuchia dồn ép và tưởng như đã vượt lên sau pha đánh đầu của Hay Soknet, nhưng hậu vệ Khammanh Thapaseut kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi. Ít phút sau, chính Hay Soknet lại có cơ hội từ quả phạt góc, nhưng lần này bị thủ môn Kop Lokphathip từ chối bằng pha bay người đẩy bóng tuyệt vời.

Campuchia không thể vượt qua Lào kiên cường. Ảnh: CCT.

Lào chống đỡ vất vả nhưng vẫn giữ được tỷ số hòa 1-1 cho đến tiếng còi mãn cuộc. Cả hai đội sẽ bước vào những lượt trận sinh tử với đội mạnh U-23 Việt Nam, khi Lào gặp vào thứ ngày 19-7, còn Campuchia sẽ chạm trán nhà đương kim vô địch giải trẻ Đông Nam Á ba ngày sau đó, hứa hẹn mang lại nhiều biến số cho chiếc vé bán kết ở bảng B.

Đông Timor nổi dậy

Trong khi đó, trận đấu thuộc bảng C giữa Myanmar và Đông Timor đã trở thành một trong những cuộc rượt đuổi ngoạn mục nhất lịch sử giải đấu khi kết thúc với tỷ số 4-4. Myanmar khởi đầu cực kỳ ấn tượng với hai bàn thắng do công của Shine Wanna Aung và Zaw Win Thein, đặc biệt là cú đá phạt đền được chuyển hóa thành bàn thắng ở phút 40 sau khi Egidio Lurio phạm lỗi với Than Toe Aung trong vòng cấm.

Tuy nhiên, tinh thần của Đông Timor chưa bao giờ bị đánh bại, và đúng vào thời điểm bù giờ cuối hiệp một, Zenevio Gostavo Conceicao rút ngắn cách biệt bằng cú sút chìm gọn gàng.

Các tuyển thủ trẻ Đông Timor không cam phận "chiếu dưới" ở cuộc chơi lớn Đông Nam Á. Ảnh: CCT.

Sau giờ nghỉ, Zenevio lại sắm vai người kiến tạo khi băng xuống cánh trái rồi tạt bóng cho Figo bật cao đánh đầu ghi bàn quân bình tỷ số 2-2. Nhưng Myanmar không chịu kém cạnh, họ tái lập thế dẫn trước chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút. Than Toe Aung đánh đầu cận thành sau pha tạt bóng của Min Maw Oo ở phút 55, rồi chính Min Maw Oo gia tăng cách biệt lên 4-2 bằng một cú sút xa đầy uy lực tận dụng sai lầm tuyến giữa của Đông Timor.

Tưởng chừng như trận đấu an bài, Đông Timor lại bừng tỉnh ở những phút cuối. Canavaro sút xa ở phút 75 rút ngắn tỷ số còn 3-4, rồi phút 90+1, đòn phản công thần tốc được Zenevio khởi xướng, Alexandro Corsino Lemos băng vào đệm bóng cận thành, mang lại kết quả hòa nghẹt thở 4-4.

Màn rượt đuổi tỉ số "điên rồ" giữa Đông Timor và Myanmar buộc ứng viên Thái Lan phải cẩn trọng nếu muốn giành vé chơi bán kết giải U-23 Đông Nam Á. Ảnh: CCT.

Đây là trận đấu khiến giới chuyên môn cũng phải ngỡ ngàng vì nhịp độ cao và tinh thần chiến đấu đến giây cuối cùng của hai đội. Với cá nhân Zenevio – cầu thủ thuộc biên chế Tanjong Pagar FC – màn trình diễn của anh cho thấy tiềm năng phát triển vượt bậc, đồng thời giúp Đông Timor vững vàng hướng đến trận đấu tiếp theo với Thái Lan vào ngày 19-7 để tranh vé bán kết giải U-23 Đông Nam Á.

Chỉ trong ngày khai cuộc hai bảng B và C, người hâm mộ Đông Nam Á đã được chứng kiến hai trận đấu mang đầy đủ cảm xúc: từ sự lột xác trong lối chơi của Lào, đến tinh thần kiên cường không bỏ cuộc của Đông Timor, hai đội bị đánh giá là “chiếu dưới”. Nếu cứ tiếp tục như vậy, giải U-23 Đông Nam Á 2025 chắc chắn sẽ rất đáng nhớ, khi trình độ các đội bóng đang dần thu hẹp lại.