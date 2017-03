Chở quá tải trên 200%, hất thanh tra giao thông lên cabin để chạy trốn

Thông tin từ Ban ATGT tỉnh Hải Dương cho biết: 5h40’ ngày 21-3, Ban ATGT nhận được thông tin sáu xe ô tô có dấu hiệu chở hàng quá tải tránh Trạm cân Hải Dương (đặt tại Km58+400 QL5) đi hướng từ thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc ra đường 62m về thành phố Hải Dương để đi ra QL5. Tổ trưởng ca trực số 01, Trạm Kiểm tra tải trọng xe Hải Dương đã phân công ba người gồm các ông Ngô Minh Đức, Thanh tra viên - Tổ trưởng ca trực; Phạm Đức Hùng, thanh tra viên và thượng úy Trần Tuấn Dương, Phòng PC67 di chuyển đến khu vực được báo tin.

Trên đường từ Trạm cân xuống thị trấn Gia Lộc, tổ công tác phát hiện hai xe (trong đó có xe BKS 16L - 0375) có dấu hiệu chở hàng quá tải đang đỗ trên đường nhánh. Tổ công tác đã yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ xe để kiểm tra nhưng hai lái xe đã không xuất trình được bất kỳ một giấy tờ gì. Tổ công tác đã yêu cầu các lái xe đưa về xe về Trạm cân để kiểm tra tải trọng xe.

Khi được yêu cầu, các lái xe đã lên xe chốt cửa bên trong và nổ máy lùi nhanh xe về phía đường 62m mặc cho những người thi hành công vụ yêu cầu lái xe dừng lại. Khi bị chặn đằng sau, cả hai người này lái xe lao thẳng về phía trước. Xe BKS 16 - 0375 đã lao thẳng vào anh Đức đứng đầu xe. Anh Đức phải nhảy lên bám vào gương cửa phía bên lái, đồng thời yêu cầu lái xe dừng lại nhưng lái xe bất chấp vẫn chạy rất nhanh ra hướng QL38B.

Khi phương tiện chạy đến QL 38B, lái xe vẫn cho xe chạy rất nhanh rẽ vào bãi của Cửa hàng xăng dầu Tân Bình (thuộc địa bàn xã Gia Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) đóng của xe bỏ đi. Xe còn lại đỗ tại Cửa hàng xăng ngã 3 Gia Lộc sau đó lái xe cũng bỏ đi. Lực lượng chức năng đã gọi phương tiện cứu hộ để đưa xe về nơi xử lý.

Trong khi chờ phương tiện cứu hộ đến, có một số đối tượng tự nhận là chủ hàng và chủ xe đưa một xe BKS 15C - 12216 đến dỡ hàng trên xe BKS 16L – 0375 và đã có những hành vi ngăn cản lực lượng chức năng đưa xe về nơi xử lý.

Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm soát tải trọng xe đã báo cáo Lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh và đề nghị Công an huyện Gia Lộc phối hợp xử lý. Khoảng 18h30 ngày 21-3, phương tiện có dấu hiệu vi phạm đã được xe cứu hộ đưa và cân kiểm tra tải trọng. Kết quả, xe ô tô BKS 16L - 0375 chở hàng vượt quá tải 247,4%. Các lực lượng đã tạm giữ phương tiện và bàn giao phụ xe cho Công an huyện Gia Lộc để điều tra xử lý đối với hành vi chống người thi hành công vụ.