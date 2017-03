Giết chết vợ bằng 9 nhát dao rồi tìm mọi cách châm lửa đốt nhà

(PLO)- Sáng 13-6, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa di lý Nguyễn Thanh Hùng từ công an xã Tam Bình, huyện Cai Lậy về bàn giao cho phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về trật tự Xã hội (PC45) công an tỉnh Tiền Giang để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 ngày 12-6, Hùng (36 tuổi, ngụ ấp Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh, TP.Mỹ Tho) là chồng chị Mai Lan Xuân Thủy (40 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) mâu thuẫn cãi nhau. Hùng dùng dao nhọn đâm vào người chị Thủy 9 nhát (trong đó có 1 nhát đâm trúng tim) làm chị Thủy tử vong tại chỗ. Tiếp đó, Hùng lấy xăng tẩm vào mùng, sử dụng bếp ga, bình ga để đốt nhà nhưng được người nhà chị Thủy và người dân xung quanh cạy vách cửa nhà xông vào giải cứu chị Thủy cùng người con gái và hổ trợ dập tắt đám cháy. Lợi dụng sơ hở, Hùng mở cửa sau chạy ra vườn tẩu thoát.



Nguyễn Thanh Hùng đang đầu thú tại công an xã Tam Bình huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Nhận được tin báo, Công an thành phố Mỹ Tho phối hợp phòng PC45 công an tỉnh Tiền Giang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và mở rộng địa bàn truy bắt hung thủ. Đến 8 giờ sáng 13-6, Hùng được người thân đưa đến công an xã Tam Bình huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để đầu thú. Làm việc tại công an TP Mỹ Tho, Hùng thừa nhận thường xuyên mâu thuẫn với vợ về chuyện tiền nong và đồ đạc trong nhà, bị vợ đuổi đi nên Hùng ra ngoài mướn nhà trọ ở riêng. Vào đêm 12-6, sau khi quay trở về nhà, lúc này chị Thủy đi làm chưa về. Thấy điện thoại của vợ bỏ quên ở nhà đổ chuông nên Hùng bắt máy lên nghe thì bên kia có tiếng đàn ông hỏi “em đang ở đâu”. Hùng hỏi lại anh là ai mà gọi điện thoại cho vợ tôi thì bên kia cúp máy. Khi vợ quay về Hùng hỏi về việc đó thì bị chị Thủy cự cãi cho rằng “đồ dùng của tôi tại sao ông lại lục lọi”. Hùng bỏ đi xem ti vi đến khi chị Thủy tắt đèn đi ngủ thì Hùng năn nỉ vợ bỏ qua những chuyện mâu thuẫn trước đây. Do chị Thủy không đồng ý mà còn chửi bới nên Hùng tức giận và dùng dao nhọn đâm liên tiếp vào người vợ. Được biết, Hùng và chị Thủy cưới nhau năm 2008 và có một con gái 4 tuổi. Gia đình chị Thủy có hoàn cảnh khó khăn, thuộc dạng hộ nghèo của xã Tân Mỹ Chánh, bản thân Hùng cũng vừa trúng số 90 triệu đồng nhưng không phụ giúp gia đình mà chỉ tiêu xài cá nhân và thường xuyên mâu thuẫn với vợ. Hùng không ở nhà mà thuê nhà trọ ở riêng cách nay khoảng 1 tháng, đến ngày 12-6 thì xảy ra vụ việc. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.



Xem clip

TRỌNG VY