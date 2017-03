Cháu bé bị bỏ rơi vì hủ tục được gửi vào trung tâm cô nhi

Cháu C. đại diện Trung tâm huấn cô nhi Đồng Nai đang nhận cháu C. về trung tâm.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin thì vào tháng 11-2014, vợ chồng chị Nìn Ngọc L. (ngụ huyện Tân Phú, Đồng Nai) đưa con trai là cháu Nìn C. khoảng ba ngày tuổi đến bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cấp cứu trong trạng thái sức khỏe yếu, bụng phình to, ói ra dịch xanh rêu và không đi vệ sinh được. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám và nhận định ruột bé có vấn đề và tiến hành điều trị bằng phương thức phẫu thuật thông hậu môn bằng đường ống, cắt những đoạn ruột không còn chức năng. Sau khi được mổ sức khỏe của bé C. dần ổn định, tăng cân.

Điều đáng nói là sau khi được các bác sĩ thông báo về tình trạng bệnh tình của con, cha mẹ bé C. liền bỏ đi đến nay vẫn không thấy quay lại. Bệnh viện gọi điện thoại, đề nghị chị L. tới bệnh viện đón cháu C. nhưng chị L. không đến nhận con với lí do cháu C. không có hậu môn là điều kiêng kị, mang lại điềm xui xẻo trong cuộc sống.

