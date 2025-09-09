1 sinh viên Huế mất gần 500 triệu vì bị bắt cóc online 09/09/2025 16:32

(PLO)- Mặc dù đã được cảnh báo nhiều lần, một nam sinh viên tại TP Huế vẫn sập bẫy của nhóm lừa đảo với kịch bản bắt cóc online hết sức tinh vi, bị chiếm đoạt số tiền 470 triệu đồng.

Ngày 9-9, Công an TP Huế cho biết vừa tiếp nhận và đang thụ lý vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bắt cóc online nhắm vào sinh viên trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 50 ngày 27-8, em Nguyễn Văn H (19 tuổi, sinh viên một trường đại học, tạm trú tại phường Phú Xuân, TP Huế) nhận được cuộc gọi từ số lạ.

Em Nguyễn Văn H trình báo sự việc.

Người ở đầu dây bên kia tự xưng là công an, thông báo rằng thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng của H đã bị lộ, bị tội phạm dùng để rửa tiền và mua bán ma túy.

Người này yêu cầu em H phải chứng minh mình không liên quan, đồng thời đe dọa sẽ bắt giữ ngay lập tức nếu em tiết lộ thông tin này cho bất kỳ ai.

Để tạo lòng tin, nhóm lừa đảo đã hướng dẫn H cài đặt ứng dụng Zoom và thực hiện một cuộc gọi video. Qua video, H thấy hình ảnh nhiều người mặc quân phục công an đang làm việc, xung quanh có các đối tượng bị bắt và tang vật là ma túy.

Sau khi thu thập thông tin cá nhân của H, chúng yêu cầu em phải chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp để "xác minh" và hứa sẽ hoàn lại sau khi điều tra kết thúc.

Biết H không có tiền, các đối tượng đã dựng lên kịch bản em nhận được học bổng du học và hướng dẫn gia đình chuyển tiền để làm lệ phí.

Ngay sau khi nhận được tiền từ người nhà, từ khoảng 22 giờ ngày 27-8 đến 9 giờ ngày 28-8, H đã hai lần chuyển tổng cộng 470 triệu đồng cho nhóm lừa đảo.

Chưa dừng lại, khoảng 11 giờ 30 ngày 28-8, chúng tiếp tục yêu cầu H thuê một nhà nghỉ để "cách ly", tránh làm lộ thông tin vụ án.

Tại đây, chúng yêu cầu nam sinh viên cởi quần áo để kiểm tra hình xăm, chụp ảnh lại rồi gửi cho gia đình.

Chúng bịa chuyện H đang nợ nần và bị bắt cóc, yêu cầu gia đình phải gửi 400 triệu đồng tiền chuộc, nếu không sẽ đánh đập và bán em sang Campuchia.

Lúc này, gia đình em H đã trình báo sự việc đến Công an phường Phú Xuân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn, Công an phường Phú Xuân đã xác định được nơi H đang ở. Tại thời điểm được tìm thấy, em H vẫn đang dùng laptop và điện thoại để liên lạc qua video với các đối tượng lừa đảo.