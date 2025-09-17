2 tiktoker dựng kịch bản phản cảm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự 17/09/2025 14:25

(PLO)- Để kiếm tiền, 2 tiktoker "Thuận khùng báo đời" và "Minh báo đời yêu em" đã dựng kịch bản phản cảm, livestream thực hiện thử thách nguy hiểm giữa đường phố.

Ngày 17-9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp với Lương Công Thuận (27 tuổi, ngụ TP.HCM, chủ tài khoản tiktok “Thuận khùng báo đời”) và Lê Văn Nhâm (33 tuổi, chủ tài khoản “Minh báo đời yêu em”) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Lên mạng livestream rồi ra giá cho thử thách

Thuận và Nhâm là hai nhân vật đứng sau hàng loạt clip phản cảm, nhảm nhí phát trực tiếp trên TikTok nhằm thu lợi bất chính.

Theo điều tra, từ năm 2023, Thuận lập tài khoản TikTok “Thuận Khùng Báo Đời”. Đến tháng 4-2025, Nhâm sử dụng tài khoản “Minh Báo Đời Yêu Em” để cùng Thuận phối hợp dàn dựng các clip, kịch bản phản cảm.

Hai người thỏa thuận: Nhâm kêu gọi, gom tiền từ người xem, còn Thuận trực tiếp thực hiện các thử thách do người xem đưa ra trên livestream. Tiền người xem sẽ chuyển trực tiếp vào tài khoản của Thuận. Mỗi lần thử thách được trả trung bình 3 triệu đồng, sau đó chia lợi nhuận từ 20-50% theo thỏa thuận.

Thuận và Nhâm đã bị Công an TP.HCM bắt khẩn cấp. Ảnh: CA

Chỉ trong vòng hai tháng, nhóm này đã thực hiện bảy lần livestream công khai trên đường phố, với nhiều hành vi phản cảm như nằm giữa vạch dừng xe, mặc váy phụ nữ, trùm quần lót lên đầu múa giữa giao lộ, dùng quần lót lau xe ô tô, giả làm người ngáo đá chặn đầu phương tiện hoặc mở nhạc đám ma trước cửa nhà dân, khóa cửa nhốt người dân… Mỗi lần như vậy đều được phát trực tiếp trên TikTok để thu hút người xem.

Đủ các hành vi quái đản

Ngày 3-7, khi livestream, người xem đề nghị Thuận tham gia thử thách bằng cách nằm giữa vạch dừng xe tại giao lộ có đèn đỏ. Nhâm thông báo và Thuận chấp nhận, đồng thời ra giá cho thử thách này là 3 triệu.

Công an thu giữ các tang vật và củng cố hồ sơ, xử lý thêm hai người khác có liên quan. Ảnh: CA

Nhâm gom đủ tiền, thì Thuận chọn giao lộ Bùi Công Trừng – Trịnh Thị Dối (xã Đông Thạnh) để thực hiện. Khi đèn đỏ bật, xe dừng lại, Thuận nằm giữa đường hô to: “Đường tao tao nằm, chúng mày đừng cản tao”, gây náo loạn.

Tiếp đó, ngày 17-7, Thuận mặc váy, trùm quần lót phụ nữ lên đầu, đứng múa cho người đi đường xem ngay giữa giao lộ Đặng Thúc Vịnh – Lê Văn Khương. Buổi chiều cùng ngày, Thuận tiếp tục thực hiện hành vi tương tự trước chợ Gấu (xã Đông Thạnh). Sau khi gom đủ 3 triệu đồng từ người xem, Thuận chia cho Nhâm 600.000 đồng.

Thuận (bên trái) thực hiện hành vi gõ cửa mượn dao của người dân giữa đêm khuya theo "kịch bản" phối hợp với Nhâm. Ảnh cắt từ clip

Ngày 29-7, Thuận dùng quần lót lau xe ô tô đang dừng chờ đèn đỏ để phát trực tiếp. Ngày 6-8, Thuận thuê một thiếu niên đóng vai người đi đường để dàn dựng kịch bản “úp bánh kem vào mặt, giả vờ rượt đánh nhau” để tăng kịch tính ngay giữa giao lộ. Người xem chuyển tiền vào tài khoản, Nhâm nhận tới 1,4 triệu đồng chia phần.

Ngày 7-8, Thuận mặc áo mưa, ra chặn xe đang lưu thông ở giao lộ đường Đặng Thúc Vịnh – Lê Văn Khương múa và hô: “đồ ngon quá, ha ha ha, đồ ngon quá” để giả ngáo đá. Ngày 11-8, anh ta tiếp tục đứng múa với 10 chiếc quần lót phụ nữ ngay tại giao lộ Bùi Công Trừng – Trịnh Thị Dối để “trả kèo” cho người xem.

Đỉnh điểm, ngày 3-9, Thuận bỏ 300.000 đồng thuê một thanh niên quay clip cảnh mình giả ngáo đá, mặc quần lót, cầm bình nhựa gắn ống hút đứng trước vạch trắng giao lộ để đăng tải câu view và gom tiền trên mạng.

Cơ quan công an xác định, những hành vi này không chỉ phản cảm mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan

Ngày 14-9, Công an xã Đông Thạnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt khẩn cấp đối với Lương Công Thuận và Lê Văn Nhâm.

Cả hai phối hợp diễn cảnh dọa nạt người dân và phát trực tiếp trên livestream. Ảnh cắt từ clip

Ngoài hai người cầm đầu, cơ quan điều tra làm rõ thêm vai trò của các cá nhân liên quan. Trong đó, nam thanh niên tên T được Thuận thuê một lần với giá 300.000 đồng để quay clip, nhưng không tham gia bàn bạc nên đang được điều tra, xem xét xử lý. Thiếu niên tên Th (15 tuổi) từng tham gia một lần theo kịch bản úp bánh kem, nhưng do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên được gia đình bảo lãnh.

Công an thu giữ tang vật gồm: năm điện thoại di động, một xe máy, 19 chiếc quần lót phụ nữ, một váy phụ nữ, tám clip phản cảm cùng số tiền 16,3 triệu đồng.

Công an TP.HCM đánh giá, vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh về sự biến tướng của việc sử dụng mạng xã hội để trục lợi bất chính. Việc thực hiện các thử thách nhảm nhí, nguy hiểm không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.