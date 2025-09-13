3 cơn sốt ở giải Ngoại hạng Anh cuối tuần 13/09/2025 10:10

(PLO)- Cuộc chơi lớn Ngoại hạng Anh sẽ trở lại vào cuối tuần này với hàng loạt tâm điểm được chờ đợi, trong đó nổi bật là trận derby Manchester, màn ra mắt của Alexander Isak trong màu áo Liverpool và sự trở lại ghế huấn luyện của Ange Postecoglou tại Nottingham Forest.

Chỉ mới trải qua ba vòng đấu, nhưng sức ép đã bao trùm lên nhiều đội bóng lớn và những biến động bất ngờ hứa hẹn một vòng đấu kịch tính ở giải Ngoại hạng Anh.

Derby thành Manchester – cuộc chiến để tìm lại niềm tin

Etihad là nơi diễn ra trận cầu tâm điểm giữa Manchester City và Manchester United. Cả hai đội đều bước vào trận đấu với phong độ không mấy khả quan khi mới chỉ có một chiến thắng sau ba vòng. Với Manchester City, những thất bại liên tiếp trước Tottenham và Brighton đã khiến người hâm mộ bắt đầu hoài nghi về công cuộc tái thiết đội hình của HLV Pep Guardiola.

Dù mùa trước Man City cán đích thứ ba, nhưng sự khởi đầu chậm chạp mùa này cùng với hàng loạt ca chấn thương khiến Pep đau đầu. Omar Marmoush, tân binh đầy hứa hẹn, sẽ vắng mặt do chấn thương đầu gối, trong khi Cherki, Kovacic, Stones, Ait-Nouri, Rico Lewis, Nico O’Reilly và Khusanov đều chưa chắc ra sân.

HLV Ruben Amorim và Pep Guardiola tái ngộ ở giải Ngoại hạng Anh khi còn chất chứa nhiều nỗi lo. Ảnh: EPA.

Ở phía bên kia, Manchester United của HLV Ruben Amorim cũng không khá hơn. Sau thất bại trước Arsenal, trận hòa trước Fulham và nỗi nhục bị đội hạng tư Grimsby loại khỏi League Cup, Man United mới có được chiến thắng đầu tiên nhờ quả phạt đền muộn của Bruno Fernandes trước Burnley. Những gì mà Amorim thể hiện vẫn còn rất nhiều tranh cãi: liệu ông có thể vực dậy một đội hình mất cân bằng, vừa thiếu sáng tạo ở tuyến giữa vừa mong manh ở hàng thủ?

Chính vì vậy, trận derby thành Manchester này có thể được coi là liều thuốc “giải cứu” cho cả hai, hoặc ngược lại, sẽ đẩy một trong hai đội chìm sâu hơn vào khủng hoảng ở giải Ngoại hạng Anh.

Liverpool thăng hoa và sự xuất hiện của Isak

Trong khi hai đội bóng thành Manchester đang loay hoay tìm công thức chiến thắng, Liverpool lại trở thành điểm sáng. Sau ba vòng đấu, The Reds là đội duy nhất toàn thắng và đang dẫn đầu bảng. Thương vụ bom tấn Alexander Isak càng khiến người hâm mộ trên sân Anfield thêm phần phấn khích. Với mức phí kỷ lục 125 triệu bảng - cao nhất lịch sử bóng đá Anh - Liverpool đã sở hữu một trung phong đẳng cấp thế giới, người từng khiến Newcastle bay cao ở Premier League và châu Âu.

Isak góp mặt trong đội hình nhà vô địch giải Ngoại hạng Anh Liverpool như hổ mọc thêm cánh. Ảnh: EPA.

Isak thừa nhận rằng không phải ai cũng hiểu hết bối cảnh dẫn đến thương vụ này, nhưng anh tin rằng tầm nhìn của HLV Arne Slot là chìa khóa để anh quyết định rời Newcastle. “Tôi muốn làm nên lịch sử cùng Liverpool”, Isak khẳng định trong ngày ra mắt.

Cầu thủ 25 tuổi có buổi tập đầu tiên cùng Salah, Wirtz, Ekitike và Gakpo, những ngôi sao trên hàng công, và dự kiến sẽ thi đấu ngay trận gặp Burnley tại Turf Moor cuối tuần này. Với phong độ thăng hoa cùng đội hình đầy ắp tài năng, Liverpool không giấu tham vọng giành chức vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 21, đồng thời thách thức tất cả các đối thủ còn lại.

Nếu Isak nhanh chóng hòa nhập và tìm được tiếng nói chung với Salah, Liverpool có thể trở thành một cỗ máy hủy diệt thực sự. Trận đấu với Burnley, vì thế là một cơ hội giành 3 điểm trọn vẹn, đồng thời cũng là màn chào sân hứa hẹn bùng nổ của Isak trong màu áo mới.

Ngôi sao Salah và đồng đội Liverpool đang có chuỗi trận tốt ở Premier League.

Thách thức mới cho Postecoglou khi trở lại với Nottingham Forest

Bên cạnh những trận cầu lớn, Ngoại hạng Anh tuần này còn chứng kiến sự trở lại bất ngờ của Ange Postecoglou. Chỉ ba tháng sau khi bị Tottenham sa thải, ông đã nhận lời dẫn dắt Nottingham Forest thay thế Nuno Espirito Santo. Điều thú vị là ngay trận ra mắt, Postecoglou phải đối đầu Arsenal, một trong những đối thủ sừng sỏ nhất giải đấu.

Ông thầy người Úc từng giúp Tottenham vô địch Europa League mùa trước, qua đó chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 17 năm của Spurs. Tuy nhiên, mối quan hệ không êm đẹp với Daniel Levy đã khiến ông mất ghế, và chỉ ít ngày sau, Levy cũng phải từ chức.

Giờ đây, Postecoglou đối mặt một ông chủ cá tính không kém, Evangelos Marinakis, người nổi tiếng với sự khắt khe và áp lực dành cho các HLV. Dù Nuno giúp Forest trở lại sân chơi châu Âu sau 30 năm, ông vẫn bị sa thải chỉ vì bất đồng với Marinakis.

Nhà vô địch Europa League Postecoglou tái xuất với Nottingham Forest. Ảnh: EPA.

HLV Postecoglou chắc chắn hiểu rằng thử thách lần này còn khắc nghiệt hơn ở Tottenham. Ông cần nhanh chóng tạo ra dấu ấn, mang đến lối chơi hiệu quả và giúp Forest cạnh tranh sòng phẳng với những đội bóng tầm trung. Nhưng với kinh nghiệm dày dạn và triết lý bóng đá giàu tính tấn công, người hâm mộ đang chờ đợi xem ông có thể tái hiện phép màu nào tại City Ground.

Giải bóng đá Ngoại hạng Anh mới chỉ đi qua ba vòng, nhưng những biến động lớn đã xuất hiện. Derby Manchester có thể định đoạt cục diện tâm lý cho hai đội bóng lớn nhất thành phố. Liverpool với sự xuất hiện của Isak được kỳ vọng sẽ tiếp tục thăng hoa. Và Nottingham Forest, dưới thời Postecoglou, hứa hẹn trở thành một ẩn số khó lường. Tất cả đang tạo nên một vòng đấu hứa hẹn đầy cảm xúc, kịch tính và có thể làm thay đổi cục diện sớm của mùa giải.