31 người dương tính với ma túy trong quán karaoke ở Tiền Giang 04/02/2025 09:57

Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý trong quán karaoke ở xã An Thái Trung, huyện Cái Bè.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 3-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an huyện Cái Bè kiểm tra hộ kinh doanh Karaoke The Voive, tại xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh tiền Giang.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng test nhanh 39 người có mặt tại các phòng hát của quán, phát hiện 31 người dương tính với ma túy (9 người nữ).

Lực lượng chức năng kiểm tra, test nhanh phát hiện nhiều người dương tính với ma túy tại quán karaoke The Voive

Công an thu giữ nhiều tang vật và dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy gồm: 1 viên nén, 1 bịch nylon được hàn kín bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy, 1 dĩa sứ màu trắng tròn, 1 đoạn ống hình trụ tròn, 1 thẻ card nhựa…

Quá trình làm việc ban đầu, những người nêu trên đều thừa nhận sử dụng trái phép chất ma túy ở các phòng hát của quán.

Công an đang tiếp tục làm rõ dấu hiệu tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy... của những người liên quan để xử lý theo quy định.