'Anh trai say hi' được dẫn chứng cho phát triển công nghiệp văn hóa 30/10/2025 15:25

(PLO)- Sự kết hợp giữa công nghiệp văn hoá và du lịch bền vững là bước đi tất yếu để hình thành chuỗi giá trị mới, góp phần phát triển kinh tế tri thức, tăng trưởng xanh.

Ngày 30-10, tại Ninh Bình đã diễn ra Hội thảo Khoa học quốc tế Công nghiệp văn hóa với phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Phát triển văn hóa gắn với du lịch bền vững

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, GS Đào Mạnh Hùng - Chủ tịch Liên chi hội Đào tạo Du lịch Việt Nam (VITEA) thuộc Hiệp hội Du lịch Việt Nam, nhấn mạnh công nghiệp văn hoá sẽ có rất nhiều cơ hội để phát triển trong giai đoạn hội nhập sâu rộng với thế giới, cùng với đó, du lịch bền vững là đặc trưng quan trọng của văn hoá, sẽ nhanh chóng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong sự phát triển của đất nước.

Tuy có nhiều tài nguyên, nhiều tiềm năng, song điểm xuất phát để xây dựng ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam không phải là cao.

Có thể dễ nhìn thấy các điểm yếu như, nền tảng dữ liệu còn “mỏng”; năng lực, kỹ năng, trình độ chuyên môn của nguồn nhân lực còn ở mức độ thấp; cơ sở hạ tầng kỹ thuật chưa phát triển đủ cao (có thể thấy rõ nhất trong lĩnh vực sản xuất phim), thiếu chuyên gia và các phương tiện kết nối - cập nhật nói chung.

Được tổ chức bởi Hiệp hội Du lịch Việt Nam, hội thảo nhằm làm rõ thêm vai trò của công nghiệp văn hóa trong phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam.

Cạnh đó, tình trạng vi phạm bản quyền còn phổ biến. Môi trường sáng tạo nói chung - các trường đại học, doanh nghiệp, các tổ chức nhà nước và các đơn vị hoạt động trong một hệ thống có tính trao đổi văn hóa cao, còn thiếu và chưa đạt chất lượng cần thiết...

Đây cũng là những vấn đề cần khắc phục trong tương lai, và cũng là vấn đề ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển du lịch bền vững.

Cũng theo GS.TS Đào Mạnh Hùng, để công nghiệp văn hóa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, Việt Nam cần đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng văn hóa hiện đại. Các trung tâm văn hóa đa năng, nhà hát, rạp chiếu phim và không gian sáng tạo đạt chuẩn quốc tế cần được xây dựng ở cả các đô thị lớn và địa phương.

Hạ tầng kỹ thuật số cũng đóng vai trò quan trọng. Các nền tảng trực tuyến chuyên biệt dành cho sản phẩm văn hóa Việt Nam không chỉ là công cụ quảng bá, mà còn là kênh kết nối hiệu quả giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng.

"Một trong những xu hướng nổi bật hiện nay là tập trung vào sản xuất nội dung gốc (original content). Xu hướng của thế giới ngày càng ưa chuộng những sản phẩm văn hóa mang đậm bản sắc, độc đáo và khác biệt. Đây là cơ hội cho Việt Nam khai thác những giá trị văn hóa truyền thống để tạo ra những sản phẩm mang đậm đặc sắc văn hóa Việt" - GS.TS Đào Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Công nghiệp văn hóa nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Nguyễn Hoàng Hải cho rằng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, công nghiệp văn hoá đã và đang trở thành một trong những ngành kinh tế sáng tạo có tốc độ tăng trưởng cao, đóng vai trò quan trọng trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Du lịch – đặc biệt là du lịch văn hoá – ngày càng được khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, tạo việc làm và giữ gìn bản sắc dân tộc.

Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Ông Nguyễn Hoàng Hải cho rằng, sự kết hợp giữa công nghiệp văn hoá và du lịch bền vững chính là bước đi tất yếu để hình thành chuỗi giá trị mới, góp phần phát triển kinh tế tri thức, tăng trưởng xanh và bảo tồn di sản văn hoá Việt Nam.

Đây cũng là định hướng lớn được Đảng và Nhà nước ta khẳng định trong nhiều nghị quyết, chiến lược quan trọng như: Nghị quyết số 33 về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam; Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hoá đến năm 2030; Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030.

Giáo sư Kim Si Bum - Học viện Công nghiệp văn hoá, Đại học Quốc gia Gyeongkuk (Hàn Quốc), Thành viên của Chương trình Phát triển bền vững và sáng tạo nông thôn của UNESCO (trạm Hàn Quốc), cho rằng việc kết hợp phát triển văn hóa và du lịch rất quan trọng những vẫn có sự khác biệt giữa thành phố văn hóa và thành phố du lịch. Văn hóa thể hiện bản sắc của người dân địa phương. Mục đích của du lịch là để thu hút khách du lịch từ nơi khác đến để trải nghiệm những giá trị văn hóa mà họ không thể trải nghiệm ở nơi ở của họ. Vì vậy với sự phát triển du lịch bền vững, không thể phá hủy hay làm hao mòn đi giá trị văn hóa ở địa phương chỉ để phục vụ mục đích phát triển du lịch. Vấn đề cốt lõi là làm thế nào để kết hợp phát triển văn hóa và du lịch mà không để ảnh hưởng đến giá trị văn hóa của địa phương.

Đề cập đến phát triển kinh tế đêm, TS Đỗ Trần Phương, TS Phạm Thị Hải Yến - Trường Đại học Văn hoá Hà Nội, cho rằng đâu đó vẫn chỉ dừng lại ở một số loại hình như chợ đêm, ẩm thực đêm, phố đi bộ đêm... nhưng thường đóng cửa rất sớm và mô hình na ná nhau. Tất cả những điều này làm thiếu đi bản sắc, thiếu giá trị văn hóa trong khi nhu cầu trải nghiệm du lịch đêm của du khách rất cao và đòi hỏi phải hấp dẫn.

Lấy ví dụ từ hai show trình diễn âm nhạc Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai - các đêm diễn luôn cháy vé và doanh thu rất cao, các diễn giả cho rằng đây chính là một trong những lĩnh vực công nghiệp văn hóa quan trọng góp phần đem lại doanh thu cao, lợi ích kinh tế đêm lớn.

Qua hiện tượng Chi Pu tỏa sáng tại Trung Quốc và một số nghệ sĩ Việt có chỗ đứng trong khu vực, chúng ta có niềm tin rằng các loại hình nghệ thuật biểu diễn hiện đại hay truyền thống của Việt Nam sẽ dần có sức ảnh hưởng trên thị trường nghệ thuật âm nhạc thế giới, đem lại nguồn thu cho kinh tế văn hóa, công nghiệp văn hóa.