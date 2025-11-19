Axios: Mỹ, Nga đang đàm phán kế hoạch 28 điểm về hoà bình cho Ukraine 19/11/2025 10:59

(PLO)- Các đặc phái viên của Mỹ và Nga được cho là đang đàm phán để soạn thảo kế hoạch mới gồm 28 điểm nhằm chấm dứt chiến sự, thiết lập hoà bình cho Ukraine và châu Âu.

Những nhà ngoại giao Mỹ được cho là đang bí mật tham vấn các đồng nghiệp Nga để soạn thảo một kế hoạch mới, gồm 28 điểm, nhằm chấm dứt chiến sự và thiết lập hoà bình cho Ukraine, trang tin Axios cho hay.

Có tin Mỹ-Nga đàm phán về Ukraine, đặc phái viên Mỹ huỷ đến Thổ Nhĩ Kỳ gặp ông Zelensky

Dẫn một số nguồn tin (đề nghị không tên) từ giới chức Mỹ, Nga và Ukraine, Axios hôm 18-11 cho biết kế hoạch này bao gồm 28 điểm, được chia thành 4 nội dung chính là hoà bình ở Ukraine, đảm bảo an ninh cho Kiev, an ninh ở châu Âu và các quan hệ trong tương lai giữa Mỹ với Nga và Ukraine.

Kế hoạch được mô tả là lấy cảm hứng từ những thành công của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nỗ lực hoà giải xung đột ở Dải Gaza.

Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev (trái) và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (phải) trong cuộc gặp tại TP St. Petersburg (Nga) hồi tháng 4. Ảnh: KREMLIN

Một quan chức Nga nói với Axios rằng ông lạc quan về kế hoạch đang được đàm phán với Mỹ.

Một quan chức Mỹ cho biết đích thân đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về các sứ mệnh hoà bình - ông Steve Witkoff đang chỉ đạo việc soạn thảo kế hoạch và đã thảo luận rộng rãi về vấn đề này với đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev – nhà ngoại giao hàng đầu của Moscow trong các cuộc đàm phán hoà bình cho Ukraine.

Nguồn tin từ Mỹ nhấn mạnh với Axios rằng “Tổng thống [Trump] đã nói rõ đã đến lúc chấm dứt việc giết chóc và đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự [ở Ukraine]. Tổng thống Trump tin rằng có cơ hội chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này nếu có sự linh hoạt”.

Một quan chức Ukraine xác nhận với Axios rằng ông Witkoff đã trao đổi về kế hoạch này với Thư ký Hội đồng quốc gia về An ninh và Quốc phòng Ukraine - ông Rustem Umerov khi ông Umerov đi công tác tới Mỹ.

Ukraine hôm 17-11 xác nhận việc ông Umerov đang ở Mỹ để thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại theo lệnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng không nêu chi tiết nội dung công việc của ông Umerov.

Ông Witkoff được cho là đã lên kế hoạch sang Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trong ngày 19-11 để gặp ông Zelensky nhân chuyến thăm của nhà lãnh đạo Ukraine tới Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, một số nguồn tin từ Mỹ và Ukraine nói với Axios rằng chuyến đi của ông Witkoff đã bị huỷ.

Mỹ, Nga và Ukraine chưa bình luận về báo cáo này của Axios.

Nga đang đàm phán với Mỹ về trao đổi tù nhân, lạc quan về hoà bình cho Ukraine

Trong một cuộc phỏng vấn với Axios hôm 17-11, đặc phái viên Nga Dmitriev xác nhận Washington và Moscow đang thảo luận về khả năng tổ chức các cuộc trao đổi tù nhân tiếp theo giữa hai bên.

Ông Kirill Dmitriev (trái) gặp ông Steve Witkoff (phải) ở Alaska hôm 15-8, trước thềm hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin. Ảnh: RBC/INSTAGRAM

Nội dung bài phỏng vấn được Axios đăng cùng ngày 18-11 nhưng trước bài đăng liên quan kế hoạch 28 điểm về hoà bình Ukraine khoảng 16 giờ. Ông Dmitriev chia sẻ lại trên mạng xã hội X bản tin về bài phỏng vấn này.

Trong bài phỏng vấn, ông Dmitriev cho biết trong chuyến thăm Mỹ vừa qua (từ ngày 24 tới ngày 26-10), ông “đã gặp một số quan chức Mỹ và các thành viên trong đội ngũ của ông Trump vì một số vấn đề có bản chất nhân đạo như khả năng trao đổi tù nhân” giữa Nga và Mỹ.

Một nguồn tin từ Washington tiết lộ rằng đầu mối phía Mỹ mà ông Dmitriev đàm phán về vấn đề trao đổi tù nhân cũng là ông Witkoff.

Một quan chức Mỹ cho biết Washington “hoan nghênh việc [Nga] thả bất kỳ công dân Mỹ nào đang bị giam giữ” nhưng cho đến hiện tại, chưa có thoả thuận chắc chắn nào.

Về vấn đề Ukraine, ông Dmitriev cho biết Nga và Mỹ đang đối thoại dựa trên ý tưởng cơ bản là các nguyên tắc mà Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh Alaska hồi tháng 8.

“Trên thực tế, đây là một khuôn khổ rộng hơn nhiều, về cơ bản là ‘làm thế nào để chúng ta thực sự mang lại an ninh lâu dài cho châu Âu, chứ không chỉ riêng Ukraine’” - ông Dmitriev nói.

Ông Dmitriev bày tỏ lạc quan về cơ hội thành công của nỗ lực đàm phán Nga-Mỹ hiện tại về vấn đề Ukraine và lưu ý rằng Moscow “cảm thấy lập trường của Nga đang được [Mỹ] thực sự lắng nghe”.

Ông Dmitriev cũng lưu ý rằng các nỗ lực đàm phán Nga-Mỹ hiện tại hoàn toàn không liên quan tới kế hoạch do Anh dẫn đầu nhằm soạn thảo một kế hoạch hoà bình “kiểu Gaza” cho Ukraine. Moscow cho rằng nỗ lực của London không có cơ hội thành công vì nó không tính tới lập trường của Nga.