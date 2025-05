Bà Rịa - Vũng Tàu mời gọi đầu tư vào 24 dự án trọng điểm

Chiều 29-5, Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng Sở VHTT&DL, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức hội nghị đầu tư năm 2025: "Lựa chọn Bà Rịa - Vũng Tàu".

Theo đó, sáng 30-5, tại khu nghỉ dưỡng The Grand Hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2025 với chủ đề "Lựa chọn Bà Rịa - Vũng Tàu".

Thông tin tại họp báo, hội nghị đầu tư năm 2025 được tổ chức có quy mô lớn, dự kiến hơn 450 đại biểu gồm lãnh đạo Chính phủ, một số bộ, ngành; các tỉnh, thành phố như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh và Bình Thuận; cơ quan ngoại giao, tổ chức, hiệp hội trong và ngoài nước; các chuyên gia, doanh nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư...

Hội nghị đầu tư năm 2025 nhằm giới thiệu, quảng bá đến cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư về tiềm năng, thế mạnh, lợi thế và sự khác biệt, sức hấp dẫn và lợi ích, các điều kiện khả thi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước lựa chọn Bà Rịa – Vũng Tàu tham gia đầu tư, xây dựng và phát triển.

Theo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với tiềm năng và lợi thế cùng với những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư, doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, vùng Đông Nam Bộ, trong đó có tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Hội nghị đầu tư 2025 với mục đích giới thiệu tiềm năng, thế mạnh; công bố danh mục 24 dự án trọng điểm tiêu biểu kêu gọi đầu tư trong năm 2025 (xem chi tiết tại đây) tại các lĩnh vực kinh tế trụ cột của tỉnh như: Năng lượng và điện gió ngoài khơi, công nghiệp, đô thị, cảng biển, dịch vụ logistics, du lịch.

Tại hội nghị, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng sẽ trao 53 quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư một số dự án và thực hiện Lễ ký kết Hợp tác chiến lược giữa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các nhà đầu tư vào các lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đô thị, cảng biển, thương mại, du lịch và phát triển thương hiệu du lịch.

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khẳng định luôn trân trọng chào đón các nhà đầu tư đến đầu tư, kinh doanh tại tỉnh. Chính quyền các cấp trong tỉnh sẽ phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất, đồng hành để các nhà đầu tư, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, từ 1-9 tới, Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập với TP.HCM và tỉnh Bình Dương thành TP.HCM mới.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính nhấn mạnh, sau hợp nhất thành TP.HCM mới, với việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số; cải cách thủ tục hành chính thì việc giải quyết hồ sơ pháp lý các dự án cho nhà đầu tư, doanh nghiệp vẫn được tiến hành liên thông, nhanh chóng...

Công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong những năm qua đã đạt nhiều kết quả nổi bật, được các Bộ ngành Trung ương và người dân, doanh nghiệp đánh giá cao, thể hiện qua kết quả các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính 2 năm gần nhất liên tục tăng hạng và dẫn đầu vùng Đông Nam bộ: Chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX năm 2024 xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc so với năm 2023; Chỉ số hài lòng SIPAS năm 2024 xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố, tăng 03 bậc so với năm 2023; Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2024 xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố, tăng 1 bậc so với năm 2023.