Ban tổ chức concert 'Em xinh say hi' xin lỗi sau sự cố pháo hoa bắn vào khán giả 12/10/2025 12:41

(PLO)- Ban tổ chức concert Em xinh say hi xin lỗi đến khán giả vì sự cố pháo hoa bắn vào khu vực khán giả khiến người xem hoảng loạn bỏ chạy.

Trên fanpage Em xinh say hi, ban tổ chức concert gửi lời xin lỗi đến khán giả vì có trải nghiệm không trọn vẹn.

"Bên cạnh những giây phút thăng hoa, ban tổ chức vô cùng lấy làm tiếc về sự việc không mong muốn đã xảy ra ở khoảnh khắc cuối chương trình. Ban tổ chức đã nhanh chóng phối hợp xử lý ngay tại thời điểm đó và sẽ tiếp tục theo dõi để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho quý khán giả sau sự kiện" - fanpage Em xinh say hi viết.

Ban tổ chức gửi lời xin lỗi đến những bạn khán giả đã có trải nghiệm không trọn vẹn.

Theo đó, sự cố pháo hoa tại concert Em xinh say hi tại Hà Nội diễn ra ở phần cuối chương trình, trước khi chia tay khán giả. Đáng lẽ những chùm pháo hoa bắn tung bay lên trời thì một số lại hướng về phía khán giả. Hình ảnh được ghi lại đưa lên mạng xã hội đã khiến nhiều người lo lắng vì quá nguy hiểm.

Hình ảnh pháo hoa bắn xuống khán giả được ghi lại

Trong các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người xem hoảng loạn, bỏ chạy khi bị pháo bắn vào người.

Những đoạn clip trên gây xôn xao, kéo theo bàn luận trái chiều. Dân mạng bày tỏ bức xúc khi sự cố pháo hoa không phải lần đầu diễn ra trong các concert của đơn vị tổ chức.

"Đi xem concert mà được trải nghiệm kinh hoàng", "Thà là sự cố bất khả kháng chứ mấy lần rồi mà vẫn không chấn chỉnh", "Sợ hãi với mấy concert nguy hiểm như thế này", "Xem thường tính mạng, an toàn của khán giả"... là một số bình luận của người xem.

Tai nạn về pháo hoa đêm concert D2 Em xinh say hi tiếp tục khiến cho nhiều người lo lắng về sự đảm bảo an toàn về pháo hoa trong các đêm concert bởi đây không phải là lần đầu.

Trước đó, trong đêm concert 1 Em xinh say hi cũng xảy ra sự cố. Sau phần mở màn của 30 em xinh, lửa bốc lên ở phần giàn giáo phía trên do hiệu ứng pháo hoa. Sau khi phát hiện, ban tổ chức đã nhanh chóng xử lý. Ngọn lửa bị dập tắt hoàn toàn chỉ sau vài phút.

Trong phần mở màn concert D3 Anh trai say hi diễn ra năm 2024 tiết mục bắn pháo hoa bị sự cố. Pháo rơi xuống khu vực khán đài gần sân khấu khiến khán giả một phen hết hồn.

Concert Em xinh say hi diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình