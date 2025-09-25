Bão số 10 mang tên Bualoi có thể vào Đà Nẵng - Huế 25/09/2025 16:06

(PLO)- Cơn bão Bualoi (tên một món ăn tráng miệng của Thái Lan) đang mạnh lên và chuẩn bị vào Biển Đông.

Trưa 25-9, bão số 9 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó đi sâu vào đất liền Quảng Ninh và tan dần.

Cùng thời điểm, cơn bão Bualoi (tên bão do Thái Lan đặt, là tên một món ăn tráng miệng của Thái Lan) cũng đang mạnh lên và chuẩn bị vào Biển Đông.

Lúc 15 giờ, tâm bão Bualoi đang ở khoảng 11,1N-128,1E, trên vùng biển phía Đông Philippin với cường độ cấp 12, giật cấp 15. Dự kiến, đêm 26-9, bão sẽ vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Dự báo hướng di chuyển, vùng ảnh hưởng của cơn bão Bualoi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, sau khi vào Biển Đông, bão được dự báo di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc, hướng về khu vực quần đảo Hoàng Sa với cường độ tiếp tục tăng, có khả năng đạt cấp 12–13, tức bão rất mạnh.

“Hiện nay, dự báo hướng di chuyển và điểm đến cuối cùng của bão số 10 chưa có độ tin cậy cao, còn phân tán. Tùy thuộc vào hoạt động của hệ thống cao cận nhiệt đới trong những ngày tới, bão số 10 có thể đi thẳng vào khu vực Đà Nẵng - Huế hoặc di chuyển dọc ven biển hướng về các tỉnh Bắc Trung Bộ, Đông Bắc Bộ”, các chuyên gia của cơ quan dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định.

Đồng thời, các chuyên gia cũng cho biết, dù điểm đến cuối cùng ở đâu thì nguy cơ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng là rất cao do tương tác mạnh của hoàn lưu bão với địa hình. Ngoài ra các hoạt động tàu thuyền trên khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có nguy cơ chịu ảnh hưởng của gió rất mạnh và sóng lớn trong khoảng ngày 27 đến 29-9.