Bắt giữ ổ nhóm trộm xe máy liên tỉnh bẻ khóa xe chỉ trong 5 giây 21/11/2025 10:19

(PLO)- Nhóm trộm xe máy liên tỉnh thực hiện hành vi phạm tội trong khoảng thời gian 5 giây bằng cách đấu dây điện để bẻ khoá.

Sáng 21-11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt xóa một ổ nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh, bắt giữ bảy nghi can trú tại Hà Tĩnh và Nghệ An.

Trương Hoàng Hiệp cầm đầu ổ nhóm trộm xe máy liên tỉnh đã bị bắt.

Bảy nghi can bị bắt gồm: Trương Hoàng Hiệp (17 tuổi, trú xã Hồng Sơn, Hà Tĩnh) – cầm đầu, có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản; Lương Tuấn Thảo (17 tuổi, trú xã Yên Hòa, Nghệ An)- có một tiền án về tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Phan Trung Nhân (17 tuổi, trú xã Kim Hoa, Hà Tĩnh); Hồ Quang Hoàn (16 tuổi, trú xã Quỳnh Anh, Nghệ An); Phạm Quốc Toàn (19 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An); Lê Đình Công (19 tuổi, trú xã Xuân Lâm, Nghệ An); Dương Văn Đào (31 tuổi, trú phường Vinh Lộc, Nghệ An).

Tang vật công an thu giữ.

Trước đó, từ đầu tháng 10-2025, tại các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú và các xã Hưng Nguyên, Quỳ Châu liên tiếp xảy ra các vụ trộm xe máy. Các nghi phạm thường đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng che kín mặt và di chuyển qua nhiều cung đường nhằm tránh bị phát hiện.

Trước tình hình phức tạp, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh. Đến ngày 17-11, Ban chuyên án phối hợp Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh, Công an phường Trường Vinh và công an các xã Quỳ Châu, Tân Kỳ, Nga My đồng loạt triệu tập, bắt giữ bảy nghi can.

Nhóm trộm xe liên tỉnh bị bắt giữ. Ảnh: CA

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 5-2025 đến khi bị bắt, nhóm này đã trộm 13 xe máy với tổng trị giá hơn 230 triệu đồng. Các đối tượng hành động liều lĩnh, manh động, nhiều lần đột nhập nhà dân, quán internet, chung cư… và bẻ khóa xe khoảng 5 giây bằng cách đấu điện.

Tang vật thu giữ gồm 12 xe máy, một cờ lê dùng để tháo biển số, bốn biển số xe máy, tám điện thoại di động và nhiều vật liên quan khác.

Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố, tạm giam sáu bị can để tiếp tục mở rộng điều tra.