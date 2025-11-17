Bắt tạm giam người đàn ông 2 lần xâm hại con gái của bạn nhậu 17/11/2025 13:16

(PLO)- Khi bị tố giác có hành vi xâm hại con gái mới 7 tuổi của bạn nhậu, khai với Công an, bị can Tâm Anh còn thừa nhận trước đó đã thực hiện hành vi đồi bại này với cháu bé tại nhà riêng.

Ngày 17-11, Công an tỉnh An Giang cho hay Cơ quan CSĐT vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam bị can Lê Trí Tâm Anh (37 tuổi, ngụ xã Chợ Vàm), để điều tra tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Thông tin ban đầu, chiều 8-11, bị can Tâm Anh có tham gia tiệc nhậu cùng với anh PVH (33 tuổi) tại nhà người bạn ở gần nhà bị can. Trong tiệc nhậu có vợ và con gái anh H (chỉ mới 7 tuổi).

Bị can Lê Trí Tâm Anh bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Ảnh: BT

Trong lúc mọi người đang chuẩn bị mồi nhậu, Tâm Anh đã dụ dỗ con gái anh H chở đi mua kem và trên đường về Tâm Anh chở cháu bé ghé nhà của mình.

Tại đây, bị can Tâm Anh đã thực hiện hành vi xâm hại cháu bé; rồi sau đó, bị can chở bé gái trở lại chỗ nhậu.

Thấy con gái có những dấu hiệu bất thường, anh H và vợ gặng hỏi và biết được vụ việc con mình bị Tâm Anh xâm hại.

Sau đó, anh H đã làm đơn tố giác hành vi đồi bại của Tâm Anh đến cơ quan Công an.

Làm việc với Công an, Tâm Anh còn khai nhận trước đó, ngày 23-10, bị can cũng đã từng thực hiện hành vi xâm hại con gái anh H tại nhà riêng của bị can.