Bắt tạm giam nguyên thủ quỹ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 4,2 tỉ đồng 17/07/2025 12:38

Ngày 17-7, Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Trang (nguyên thủ quỹ 1 ngân hàng ở An Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu, Trang làm thủ quỹ ngân hàng từ năm 2010 đến ngày 10-4-2024 thì bị cho nghỉ việc vì vi phạm quy chế lao động.

Từ đầu năm 2022, Trang bắt đầu kinh doanh hàng xách tay gồm nước hoa, túi xách, đồng hồ từ nước ngoài. Tuy nhiên, việc buôn bán gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dẫn đến thua lỗ. Do đó, Trang nảy sinh ý định vay tiền của nhiều người để trả nợ và sử dụng cho mục đích cá nhân.

Công an thi hành lệnh khởi tố và bắt tạm giam nguyên thủ quỹ ngân hàng lừa đảo hơn 4,2 tỉ đồng.

Để tạo lòng tin, Trang nói dối với những người quen là cần huy động vốn cho vay đáo hạn ngân hàng. Ba bị hại đã chuyển cho Trang tổng cộng hơn 4,2 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền, Trang không trả vốn và lãi theo thỏa thuận mà dùng số tiền trên để trả các khoản nợ trước đó, tiêu xài cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.