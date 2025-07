Bị can theo các đoàn lô tô để trốn truy nã 22/07/2025 17:27

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ một bị can đi theo các đoàn lô tô đến nhiều tỉnh thành để trốn truy nã.

Ngày 22-7, thông tin từ Công an xã Ea M’Droh, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Đắk Lắk, bắt giữ bị can trốn truy nã Nguyễn Trung Tín (28 tuổi, ngụ xã Ea M’droh).

Bị can Nguyễn Trung Tín bị bắt khi theo đoàn lô tô. Ảnh: C.A

Theo hồ sơ, vào ngày 4-7-2023, Tín mượn xe máy của một người bạn rồi mang đi cầm lấy 8 triệu đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Tháng 8-2024, Tín bị TAND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk phạt 15 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trong thời gian chờ chấp hành án, Tín bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 5-5-2025, Tín bị Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định truy nã.

Theo cơ quan công an, Tín đi theo các đoàn lô tô đến nhiều tỉnh thành để trốn truy nã. Khi xác định Tín đang lẩn trốn tại xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, công an đã trao đổi thông tin, phối hợp bắt giữ Tín và di lý về Đắk Lắk.