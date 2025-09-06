Biển Đông xuất hiện bão số 7, giật cấp 10 06/09/2025 19:13

(PLO)- Chiều 6-9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 7 hoạt động trên Biển Đông trong năm nay, tên quốc tế là bão Tapah.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, chiều 6-9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão. Như vậy, đây là cơn bão thứ 16 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và là cơn bão số 7 hoạt động trên Biển Đông trong năm nay. Bão số 7 có tên quốc tế là Tapah.

Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 18,4°N – 116,3°E, trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8 (62–74 km/h), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15 km/h.

Dự báo đến 16 giờ ngày 7-9, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 10–15 km/h, tiếp tục mạnh thêm. Thời điểm này bão đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420 km về phía Đông Bắc. Cường độ bão mạnh lên cấp 9–10, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm: vĩ tuyến 17,0–22,0°N; kinh tuyến 112,0–117,5°E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Bắc Biển Đông.

Chiều 6-9, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành cơn bão số 7.

Đến 4 giờ ngày 8-9, bão số 7 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10–15 km/h và mạnh thêm. Khi bão ở vị trí 21,2°N – 112,6°E, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 110 km về phía Nam Đông Nam, cường độ bão mạnh lên cấp 10, giật cấp 13.

Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 18,0°N; kinh tuyến 110,0–116,5°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông.

Những giờ tiếp theo, bão đi sâu vào khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Quá trình di chuyển bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp.

Dự báo tác động của bão, trên biển, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6–7, sau tăng lên cấp 7–8; vùng gần tâm bão mạnh cấp 9–10, giật cấp 13. Sóng cao 3,0–5,0 m, biển động rất mạnh. Các tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, mặc dù bão số 7 đổ bộ đất liền Trung Quốc, sau đó sẽ yếu nhanh thành vùng áp thấp. Tuy nhiên, vùng áp thấp này không tan nhanh mà sẽ trôi theo hướng Tây về phía nước ta và khả năng gây ra đợt mưa lớn diện rộng cho miền Bắc Việt Nam.

Dự báo khoảng từ chiều và đêm ngày 9 đến 11-9, hoàn lưu hậu bão số 7 - bão Tapah sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ.

Bão Tapah hình thành ở vị trí rất xa về phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Thay vì di chuyển về Bắc Bộ hay lệch xuống Trung Bộ như các cơn bão thường gặp, bão này lại dịch chuyển hẳn lên phía Bắc và đổ bộ vào Trung Quốc, nhưng hoàn lưu bão ảnh hưởng tới Việt Nam.

Chiều cùng ngày, Bộ NN&MT đã có công điện gửi các bộ, ngành và UBND các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk, yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến bão. Bộ yêu cầu các đơn vị, địa phương nêu trên kiểm soát tàu thuyền, thông báo cho ngư dân vị trí, hướng di chuyển và vùng nguy hiểm của bão. Các địa phương cần sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn; các cơ quan báo chí tăng cường thông tin để người dân chủ động phòng tránh.