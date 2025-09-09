Bộ Công an thăng cấp bậc hàm lên Trung tá đối với Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh 09/09/2025 11:46

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc hàm trước thời hạn đối với Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, người hy sinh khi truy bắt tội phạm.

Ngày 9-9, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, ký quyết định thăng cấp bậc hàm trước thời hạn đối với Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk, người đã anh dũng hy sinh trong lúc truy bắt nghi phạm vụ cố ý gây thương tích.

Nguyễn Văn Ty tại cơ quan công an. Ảnh: S.Đ

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá trước thời hạn, kể từ ngày 8-9 đối với anh Nguyễn Đông Cánh, 36 tuổi, cán bộ Công an xã Xuân Lộc.

Bộ trưởng Bộ Công an giao Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch và tài chính, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành quyết định nói trên.

Như PLO đã thông tin, hôm 8-9, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh cùng đồng đội truy bắt nghi phạm vụ cố ý gây thương tích trên địa bàn xã Xuân Lộc.

Trong lúc truy đuổi, Thiếu tá Cánh bị Nguyễn Văn Ty (29 tuổi, ngụ xã Xuân Lộc) dùng dao chống trả, đâm trúng khiến Thiếu tá Cánh hy sinh.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Ty để điều tra hành vi giết người.