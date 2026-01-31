Bộ Công an: Truy trách nhiệm nếu sót lọt địa bàn phức tạp về ma túy 31/01/2026 15:43

(PLO)- Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu Công an cấp xã phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, địa phương nào để tình hình ma túy phức tạp thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Sáng 31-1-2026, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 483 về tổng rà soát, phát hiện, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và công tác quản lý nhà nước về cai nghiện.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.

Xóa sổ hàng trăm điểm nóng ma túy

Thời gian qua, công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy được triển khai quyết liệt từ trung ương đến cơ sở. Nhiều địa phương đã ban hành chương trình xây dựng xã, phường, tỉnh, thành phố “không ma túy” đến năm 2030, tạo nền tảng cho công tác phòng ngừa bền vững.

Công an các địa phương đã chủ động rà soát nhóm đối tượng nghiện ngoài xã hội, công nhân, lao động ngoại tỉnh để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp dương tính. Từ tháng 9-2025 đến nay, lực lượng công an đã xóa 336 điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ 1.273 đối tượng; xử lý 537 vụ với 1.116 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy.

Công tác cai nghiện và quản lý sau cai được triển khai bài bản. Hiện 77 cơ sở cai nghiện công lập đang quản lý gần 47.000 người. Các cơ sở này tổ chức học tập nội quy, giáo dục pháp luật, kỹ năng sống và dạy nghề. Nhiều doanh nghiệp đã phối hợp tiếp nhận người sau cai vào làm việc.

Tại hội nghị, Công an các đơn vị đã thẳng thắn chỉ rõ tồn tại trong công tác rà soát người nghiện, quản lý đối tượng bán lẻ và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy.

Thực hiện rà soát theo tinh thần “6 rõ”

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long biểu dương kết quả đạt được, đặc biệt là 21 địa phương đã đăng ký xây dựng địa bàn không ma túy. Ông yêu cầu lãnh đạo công an các cấp quán triệt tinh thần “nói ít, làm nhiều, làm đến cùng, làm có hiệu quả”, kiên quyết khắc phục tình trạng làm hình thức, đối phó.

Thứ trưởng khẳng định giảm cầu và cai nghiện ma túy là giải pháp đặc biệt quan trọng để kéo giảm tội phạm và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. "Nếu làm tốt công tác cai nghiện sẽ cứu được nhiều con người, nhiều gia đình khỏi tan nát" - ông Long nhấn mạnh.

Thứ trưởng yêu cầu Công an địa phương xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện rà soát theo tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ kết quả. Triệt phá đến đâu phải giữ sạch đến đó, không để tái diễn tình hình phức tạp.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long chỉ đạo: “Công an cấp xã phải đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, tập trung vào khu nhà trọ, khu công nghiệp. Chủ động test ma túy, quản lý chặt đối tượng có biểu hiện loạn thần, ngáo đá, tuyệt đối không để người nghiện gây án. Địa phương nào để tình hình phức tạp, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm”.