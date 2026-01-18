Bộ Xây dựng trả lời cử tri về Quốc lộ 14E dở dang, chậm tiến độ 18/01/2026 14:48

(PLO)- Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đã được Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện đến tháng 10-2026.

Ngày 18-1, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã trả lời ý kiến cử tri liên quan dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E.

Cử tri Đà Nẵng kiến nghị, dự án Quốc lộ 14E nhiều đoạn thi công rất dở dang, tiến độ rất chậm, ảnh hưởng đến môi trường, việc đi lại của bà con nhân dân.

Cử tri kiến nghị HĐND TP đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công.

Quốc lộ 14E qua TP Đà Nẵng. Ảnh: TN

Sở Xây dựng Đà Nẵng cho hay, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270 - Km89+700 được Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt ngày 4-8-2022, tiến độ thực hiện từ năm 2022 – 2025.

Dự án do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án 4 là đơn vị quản lý dự án. Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 4, dự án đã nhận bàn giao mặt bằng 70/71 km, đạt 98,53%.

Còn một số vị trí chưa bàn giao mặt bằng, vướng hạ tầng kỹ thuật. Trong đó có hai vị trí vướng mặt bằng ảnh hưởng lớn đến thi công là cầu vượt đường sắt (xã Thăng Bình) và tuyến tránh Việt An.

Do dự án còn vướng mắc về mặt bằng và ảnh hưởng của thời tiết mưa lũ nên không thể hoàn thành trong năm 2025. Hiện, dự án đã được Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện đến tháng 10-2026.

Thời gian qua, UBND TP Đà Nẵng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP và các địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án.

Ngày 2-12-2025, UBND TP đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất TP chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án 4, UBND các xã Thăng Bình, Đồng Dương, Việt An, Hiệp Đức khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Mục tiêu là bàn giao phần diện tích còn lại cho chủ đầu tư trước ngày 31-1.