Ca sĩ Lê Hiếu hát gây quỹ tái thiết miền Trung sau lũ 15/12/2025 21:05

(PLO)- Ca sĩ Lê Hiếu cùng các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc thiện nguyện, gây quỹ hỗ trợ người dân miền Trung tái thiết cuộc sống sau thiên tai.

Mới đây, vào ngày 12-12 tại BizMan Sky (TP.HCM), đêm nhạc thiện nguyện “Hướng về miền Trung” đã diễn ra với sự góp mặt của ca sĩ Lê Hiếu cùng các nghệ sĩ khách mời, mở đầu cho chuỗi hai đêm nhạc gây quỹ hỗ trợ người dân miền Trung tái thiết cuộc sống sau thiên tai.

Chương trình do American Eye Center, BizMan Sky và ABG Alumni phối hợp tổ chức, nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay san sẻ khó khăn với bà con miền Trung sau đợt thiên tai liên hoàn gây thiệt hại nặng nề thời gian qua.

Trong không gian ấm cúng, ca sĩ Lê Hiếu đảm nhiệm phần lớn thời lượng biểu diễn. Anh vừa trình diễn vừa giao lưu gần gũi, dí dỏm với khán giả.

Đêm nhạc mở đầu bằng ca khúc Mưa hồng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, sau đó là loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi Lê Hiếu như Ngày mai em đi, Con đường màu xanh, Tình thôi xót xa, Em về tinh khôi, Bao giờ biết tương tư, Tình bơ vơ… Nhiều khoảnh khắc xúc động đã được tạo nên khi hàng trăm khán giả cùng hòa giọng theo những giai điệu quen thuộc của “Hoàng tử tình ca”.

Ca sĩ Lê Hiếu biểu diễn trong đêm nhạc thiện nguyện “Hướng về miền Trung”. Ảnh: BTC

Chương trình còn có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ Thục Đoan, Lê Phương và Ánh Nguyệt.

Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa giải trí, đêm nhạc là tâm huyết của doanh nhân Tri Phạm cùng cộng đồng doanh nghiệp và những người bạn thân thiết.

Xuất phát từ thực tế miền Trung thường xuyên oằn mình trước bão lũ trong thời gian qua, ban tổ chức kêu gọi cộng đồng chung tay bằng nhiều hình thức như mua vé, đóng góp hiện kim.

Theo ban tổ chức, mỗi tấm vé, mỗi khoản ủng hộ không chỉ là sự đồng hành với nghệ thuật mà còn là những “viên gạch hồng” nhằm hỗ trợ người dân miền Trung tái thiết và ổn định cuộc sống lâu dài sau lũ, thay vì chỉ dừng lại ở hoạt động cứu trợ ngắn hạn.

Toàn bộ doanh thu bán vé và các khoản đóng góp tại đêm nhạc sẽ được chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thông qua tài khoản công khai, minh bạch.