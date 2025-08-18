Cận ngày thông xe, đường lên cầu Nhơn Trạch vẫn vướng dây điện 18/08/2025 22:01

(PLO)- Dự án thành phần 1A thuộc Vành đai 3 TP.HCM dự kiến khai thác từ 7 giờ 20-8 nhưng phía bờ Đồng Nai vẫn còn dây điện vắt ngang đường ở độ cao thấp, có nguy cơ ảnh hưởng khai thác.

Ngày 18-8, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) đã có văn bản gửi Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai; Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Nhơn Trạch và UBND xã Nhơn Trạch về việc rà soát, di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật không đảm bảo tĩnh không, cắt ngang dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch (giai đoạn 1) thuộc đường Vành đai 3 TP.HCM.

Dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch (giai đoạn 1) thuộc tuyến Vành đai 3 TP.HCM đã hoàn thành, dự kiến đưa vào khai thác từ 7 giờ ngày 20-8.

Trước đó vào ngày 3-7, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã có công văn yêu cầu cơ quan liên quan khẩn trương di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã Nhơn Trạch (Đồng Nai) để không ảnh hưởng đến quá trình khai thác dự án.

Dây điện vắt ngang đường lên cầu Nhơn Trạch. Ảnh: Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, đến nay Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận ghi nhận còn một số hạng mục như cáp điện, cáp viễn thông cắt ngang tuyến chính tại khu vực giao với đường Lý Thái Tổ (xã Nhơn Trạch) chưa được nâng cao hoặc di dời. Các công trình này có tĩnh không không đạt quy định, một số cột có dấu hiệu nghiêng ngả, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đề nghị các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất việc di dời chướng ngại, đảm bảo an toàn và tiến độ đưa dự án vào khai thác trước ngày 20-8.

Cáp điện, cáp viễn thông cắt ngang tuyến chính tại khu vực giao với đường Lý Thái Tổ (xã Nhơn Trạch). Ảnh: Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận

Dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch (giai đoạn 1) thuộc đường Vành đai 3 TP.HCM khởi công ngày 24-9-2022 do Ban Quản lý Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư 6.955 tỉ đồng, gồm có hạng mục xây dựng cầu Nhơn Trạch và phần đường có chiều dài khoảng 8km. Điểm đầu của dự án kết nối với Đường tỉnh 25B tại địa phận xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; điểm cuối giao với cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây thuộc địa phận phường Long Trường, TP.HCM.

Sau khi đưa vào khai thác, dự án sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách giữa TP.HCM - Đồng Nai, giảm áp lực cho tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.