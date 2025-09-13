Cảnh sát kịp thời dập tắt đám cháy xe container bên quốc lộ 26 13/09/2025 20:24

(PLO)- Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ ở Đắk Lắk đã kịp thời dập tắt đám cháy xe container bên quốc lộ 26, hạn chế tối đa thiệt hại.

Ngày 13-9, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết lực lượng của đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ, dập tắt vụ cháy xe container bên quốc lộ 26, hạn chế tối đa thiệt hại.

Khu vực xảy ra đám cháy. Ảnh: N.D

Theo thông tin ban đầu, lúc 17 giờ 20 cùng ngày, Đội PCCC&CNCH khu vực 4 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk), nhận tin báo xe container 77H-082.59, kéo theo rơ-moóc 77RM-017.29, đang đậu bên đường, tại xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk bốc cháy phần đầu xe.

Ngay lập tức, Đội PCCC&CNCH khu vực 4 đã điều động 15 cán bộ chiến sĩ cùng hai xe chữa cháy đến hiện trường, phối hợp cùng Công an xã Ea Phê và người dân dập tắt đám cháy.

Video vụ cháy xe container bên quốc lộ 26

Chỉ sau khoảng 20 phút có mặt, Đội PCCC&CNCH khu vực 4 đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, hạn chế tối đa thiệt hại. Trong đó, đã bảo vệ được nguyên vẹn rơ-moóc phía sau và không để đám cháy ảnh hưởng đến nhà dân, kho sầu riêng xung quanh.