Carrick hủy bỏ lệnh cấm của Amorim tại MU 01/04/2026 06:59

Michael Carrick đã bãi bỏ quy định của Ruben Amorim về việc cấm các cầu thủ không thuộc đội tuyển quốc gia nghỉ phép trong thời gian tập trung làm việc vụ quốc tế. Trong những tuần đầu tiên Amorim dẫn dắt MU, ông phải đối mặt với một đội hình thiếu hụt nghiêm trọng về nhân sự cho các buổi tập do các đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Marcus Rashford và Casemiro không được triệu tập vào đội tuyển quốc gia của họ, vì vậy họ đã đến Mỹ để nghỉ ngơi ngắn ngày. Tuy nhiên, điều này không làm hài lòng HLV người Bồ Đào Nha, người sau đó đã cấm các cầu thủ Manchester United không được chọn vào đội tuyển quốc gia sử dụng thời gian nghỉ ngơi này như những kỳ nghỉ thêm.

Amorim không trực tiếp chỉ trích hai cầu thủ của MU nhưng đã nói rõ rằng các chuyến đi nước ngoài sẽ không còn được phép nữa. Trong thời gian còn dẫn dắt MU, HLV Ruben Amorim nói: "Liệu tôi có thiết lập một cấu trúc khác không? Vâng, chắc chắn rồi.

Nhưng chúng ta không thể đổ lỗi cho các cầu thủ. Lãnh đạo Manchester United đã nói với các cầu thủ rằng họ có năm ngày nghỉ nên họ có thể bay đến bất cứ đâu, không ai trong CLB nói rằng họ không được phép bay. Vì vậy, lần này, chúng ta không thể đổ lỗi cho Rashford hay Casemiro".

Carrick đã bỏ quy định của Amorim không cho phép các cầu thủ đi nghỉ dưỡng trong các đợt tập trung tuyển quốc gia. ẢNH: AMA

Amorim bị Manchester United sa thải sau 14 tháng nắm quyền và Carrick được bổ nhiệm làm HLV trưởng tạm quyền đến hết mùa giải này. Hiện tại, kỳ nghỉ quốc tế tháng Ba đang diễn ra sôi nổi, nhiều cầu thủ đã lên đường đại diện cho quốc gia của mình, tham gia các trận đấu vòng loại World Cup 2026 hoặc các trận giao hữu.

Do đó, Carrick phải làm việc với những cầu thủ MU không được chọn vào đội tuyển quốc gia tại trung tâm huấn luyện Carrington. Tuy nhiên, lệnh cấm các cầu thủ MU đi nghỉ dưỡng do Amorim ban hành đã được dỡ bỏ, và tờ Daily Mail (Anh) đưa tin các cầu thủ của MU sẽ được nghỉ thêm một thời gian do lịch thi đấu dày đặc.

Thông thường, các ngôi sao quốc tế sẽ trở lại CLB tập luyện vào cuối tuần tới. Nhưng với vòng tứ kết FA Cup diễn ra vào cuối tuần tới mà Manchester United không tham gia, HLV Carrick đã cho phép toàn đội được nghỉ ngơi thêm, điều này có nghĩa là họ sẽ ngay lập tức được hưởng lợi từ sự thay đổi quy định của Carrick.

Carrick đã nới lỏng các quy định nhằm giúp các cầu thủ có tinh thần thoải mái. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Với việc trận gần nhất của Manchester United là vào ngày 20-3 và trận đấu tiếp theo là ngày 13-4, Manchester United sẽ có bốn ngày cuối tuần rảnh rỗi. Những cầu thủ không được triệu tập vào đội tuyển quốc gia đã tập luyện cho đến thứ Năm, ngày 26-3 và đã được nghỉ ngơi vào cuối tuần qua.

Khoảng thời gian nghỉ ngơi này có thể là một cú hích đáng kể cho những cầu thủ bị chấn thương của MU đang trong quá trình hồi phục thể lực trước giai đoạn cuối mùa giải. Matthijs De Ligt đang nỗ lực để trở lại, trong khi Patrick Dorgu cũng đang hướng đến việc tái xuất trước khi mùa giải kết thúc.