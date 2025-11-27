Chăm sóc sức khỏe người đồng tính đòi hỏi phương pháp riêng 27/11/2025 15:42

(PLO)- Chăm sóc sức khỏe cho người LGBT (người đồng tính, song tính và chuyển giới) cần thời gian, phương pháp chuyên biệt giúp phụ huynh hiểu con, bảo vệ sức khỏe và an sinh.

Ngày 27-11, Sở Y tế TP.HCM phối hợp Sở Nội vụ, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (SCI) Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề “Cung cấp dịch vụ cho nhóm thiểu số về giới và tính dục”.

Hội thảo nhằm chia sẻ thực trạng kỳ thị, rào cản tiếp cận dịch vụ và thảo luận giải pháp giúp người LGBT (người đồng tính, song tính và chuyển giới) tiếp cận về sức khỏe, giáo dục và an sinh.

Tại đây, ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, nhấn mạnh thu hẹp khoảng cách giới là một trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Hiện chưa có khung pháp lý toàn cầu bảo đảm bình đẳng cho người đồng tính, song tính và chuyển giới trong giáo dục, việc làm, an sinh xã hội và bảo vệ trước bạo lực.

Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM. Ảnh: HN

Ngoài ra, TP.HCM đã ban hành nhiều chính sách, quy trình hỗ trợ trẻ em bị bạo lực, xử lý bạo lực gia đình và triển khai 4 mô hình “một cửa” hỗ trợ phụ nữ, trẻ em, người bị bạo lực tại bệnh viện.

Song song đó, thành phố hiện có 19 trung tâm bảo trợ công lập và 89 cơ sở ngoài công lập hỗ trợ các nhóm yếu thế, trong đó có người đồng tính, song tính và chuyển giới.

Tuy nhiên, khoảng cách giới vẫn tồn tại do thiếu kiến thức, kỹ năng và định kiến xã hội, trong khi bạo lực với nhóm này nhạy cảm, khó giải quyết riêng lẻ.

Chia sẻ từ góc nhìn phụ huynh, chị Nguyễn Mộng, trưởng nhóm PFLAG - tổ chức cha mẹ của người đồng tính, song tính và chuyển giới, cho biết năm 2011, khi biết con là người đồng tính, chị từng tìm mọi cách ép con thay đổi và tuyệt vọng khi biết con từng có ý định tự tử.

Chị tham gia hội thảo với mong muốn tìm “cách chữa” để con trở nên bình thường, nhưng được chia sẻ rằng đồng tính không phải bệnh và không thể thay đổi. Từ đó, hai mẹ con mở lòng.

Chị Nguyễn Mộng kể lại chặng đường hơn 10 năm đồng hành cùng con. Ảnh: HN

Nỗi lo lớn nhất của chị Mộng là chứng kiến một trường hợp xảy ra cách đây sáu tháng, khi bạn của con nhập viện đêm khuya nhưng bạn đời không thể đại diện do không có tư cách pháp lý.

Vì vậy, chị mong Nhà nước xây dựng các dịch vụ chuyên biệt giúp con trẻ được tiếp cận dịch vụ như mọi người.

Nói về dịch vụ y tế dành cho người đồng tính, ThS.BS. Nguyễn Hồ Vĩnh Phước, Trưởng Phòng Công tác Xã hội, Bác sĩ điều trị Khoa Nam Học, Bệnh viện Bình Dân, cho biết khảo sát 158 khách hàng, nhóm người đồng tính chủ yếu tìm hiểu quy trình chuyển giới.

Phần lớn, họ đến một mình hoặc cùng bạn đời, một số dưới 18-20 tuổi đi cùng phụ huynh. Đáng chú ý, khoảng 32% người chuyển giới đang sử dụng hormone nhưng chưa được theo dõi y tế.

ThS.BS. Nguyễn Hồ Vĩnh Phước chia sẻ về dịch vụ y tế trong cộng đồng LGBT. Ảnh: HN

“Để người bệnh kể hết câu chuyện cá nhân, chúng tôi phải dành 15–30 phút để lắng nghe, ghi nhận và phá bỏ rào cản tâm lý” - bác sĩ Phước nói.

Bác sĩ Phước cũng cho rằng việc thành lập các phòng khám chuyên biệt giúp những người chưa công khai giới tính dễ tiếp cận dịch vụ và tạo môi trường an toàn để phụ huynh hiểu con.