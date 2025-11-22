Chấn động Harry Kane chia tay Bayern để cập bến Barcelona 22/11/2025 13:42

(PLO)- Harry Kane được cho là đang đứng trước khả năng thực hiện một vụ chuyển nhượng gây chấn động sang Barcelona, trong bối cảnh ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalonia đẩy mạnh kế hoạch chiêu mộ ngôi sao người Anh từ Bayern Munich.

Thông tin Harry Kane muốn sang chơi bóng ở Tây Ban Nha xuất hiện cùng lúc với việc Barcelona tìm kiếm những lựa chọn thay thế tiềm năng cho vị trí tiền đạo, khi tương lai của Robert Lewandowski trở nên không chắc chắn.

Kane, năm nay 32 tuổi, đang có phong độ bùng nổ trong mùa giải đầu tiên khoác áo Bayern. Chỉ sau 17 trận, anh đã ghi tới 23 bàn thắng, một thống kê khiến cả châu Âu phải chú ý. Màn trình diễn xuất sắc ấy lập tức thu hút sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn, trong đó có cả đội bóng cũ Tottenham.

Hiện tại, Spurs được cho là vẫn mong muốn đưa Kane trở lại Bắc London sau hai năm kể từ khi anh rời đi với mức giá 104 triệu bảng. Tuy nhiên, truyền thông Tây Ban Nha, đặc biệt là tờ Mundo Deportivo, khẳng định Barcelona mới là điểm đến khả dĩ nhất nếu Harry Kane chia tay Bayern.

Ngôi sao người Anh có khả năng gia nhập Barcelona vào mùa hè tới. Ảnh: EPA.

Nguồn tin cho rằng ban lãnh đạo Barca đang đánh giá nghiêm túc tính khả thi của thương vụ này. Lewandowski, người vốn giữ vai trò chủ đạo trên hàng công, hiện đã 37 tuổi. Hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào tháng 6 và cho dù anh có điều khoản gia hạn thêm một năm, khả năng ngôi sao người Ba Lan tiếp tục gắn bó với đội bóng là không chắc chắn. Trong trường hợp Barca và Lewandowski quyết định chia tay, Kane trở thành mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong danh sách mà chủ tịch Joan Laporta hướng đến.

Điểm đáng chú ý là Harry Kane có điều khoản giải phóng trị giá 57 triệu bảng, có hiệu lực từ mùa hè năm sau. Điều này đồng nghĩa Barcelona sẽ không phải thương lượng quá phức tạp với Bayern nếu họ thực sự muốn sở hữu chân sút người Anh. Tuy vậy, mức phí này cũng có thể mở ra cơ hội cho nhiều đội bóng khác nhảy vào cuộc đua, khiến Barca phải cạnh tranh quyết liệt mới có thể thuyết phục được Kane.

Trong quá trình tìm kiếm phương án tăng cường hàng công, Barcelona cũng đã cân nhắc trường hợp Julian Alvarez của Manchester City. Nhưng thương vụ này khó xảy ra khi Atletico Madrid, đội bóng đang sở hữu một phần quyền lợi liên quan, tỏ ý không muốn để Alvarez ra đi, trong lúc hợp đồng của tiền đạo người Argentina với Man City vẫn còn hơn bốn năm nữa mới hết hạn.

Kane ghi bàn đều đặn trong màu áo Hùm xám nước Đức. Ảnh: EPA.

Hiện Barcelona đang xếp thứ hai tại La Liga, kém Real Madrid ba điểm. Trong bối cảnh cuộc đua vô địch ngày càng căng thẳng, việc củng cố lực lượng cho tương lai là ưu tiên hàng đầu của CLB.

Đội bóng xứ Catalonia sẽ tiếp tục hành trình của mình bằng trận đấu gặp Athletic Bilbao vào cuối tuần này, trước khi trở lại bàn đàm phán cho những kế hoạch nhân sự. Nếu thương vụ Harry Kane trở thành hiện thực, đây chắc chắn là một trong những bản hợp đồng gây chú ý nhất thị trường chuyển nhượng mùa hè tới.