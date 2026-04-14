Chánh Văn phòng UBND TP Hải Phòng làm Phó Ban Tổ chức Thành ủy 14/04/2026 17:31

(PLO)- Chánh Văn phòng UBND TP Hải Phòng Hoàng Văn Thực được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Chiều 14-4, Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định phân công, điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Văn Thực, Ủy viên Thành ủy, Chánh Văn phòng UBND TP, giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. Thời hạn bổ nhiệm là năm năm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến (trái) trao quyết định và chúc mừng ông Hoàng Văn Thực. Ảnh: ĐT

Trao quyết định và phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến tin tưởng ở môi trường công tác mới, ông Hoàng Văn Thực tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, sở trường cùng tập thể Ban Tổ chức Thành ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ban Tổ chức Thành ủy cần quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ ông Hoàng Văn Thực nhanh chóng tiếp cận công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cùng với việc ông Hoàng Văn Thực chuyển công tác sang Ban Tổ chức Thành ủy, UBND TP Hải Phòng cũng quyết định giao ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Chánh Văn phòng UBND TP, giữ chức quyền Chánh Văn phòng UBND TP, cho đến khi kiện toàn xong chức danh Chánh Văn phòng.