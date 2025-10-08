Cháy cửa hàng quần áo, chủ cửa hàng tử vong 08/10/2025 09:13

(PLO)- Trong đêm tối xảy ra vụ cháy cửa hàng quần áo, chủ cửa hàng không kịp thoát ra ngoài.

Vào lúc 0 giờ 17 phút sáng 8-10, xảy ra một vụ hỏa hoạn tại cửa hàng quần áo trên đường Lý Tự Trọng, phường Vinh Phú (tỉnh Nghệ An) khiến một người tử vong.

Khu vực xảy ra vụ cháy.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm nêu trên, vụ cháy bùng phát tại số nhà 104 Lý Tự Trọng – khu vực tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh quần áo. Khi ngọn lửa bùng lên, người dân xung quanh nghe thấy một tiếng nổ lớn, sau đó khói lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ cửa hàng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai công tác dập lửa.

Xe cứu hỏa và xe cứu thương đến hiện trường.

Sau khoảng 20 phút nỗ lực, đám cháy được khống chế, không để lan sang các hộ kinh doanh lân cận. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn đã khiến anh NĐH (22 tuổi, trú phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An) là chủ cửa hàng, tử vong.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Theo nhận định ban đầu, có thể ngọn lửa xuất phát từ sự cố điện, song cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ.