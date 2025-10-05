Video lốc xoáy làm đổ xe máy, mái tôn bay xuống đường suýt trúng người đi đường 05/10/2025 20:53

(PLO)- Người dân đang đi trên đường thì bỗng xuất hiện lốc làm đổ xe máy, mái tôn bay xuống đường.

Chiều tối nay (5-10), trên địa bàn một số xã, phường ở Nghệ An, Hà Tĩnh xuất hiện lốc rồi mưa giông kéo dài.

Nhà người dân ở xã Thông Thụ (tỉnh Nghệ An) bị lốc làm đổ sập hoàn toàn.

Ghi nhận tại xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh), phường Trường Vinh, phường Thành Vinh, xã Vạn An, xã Đại Huệ, xã Thông Thụ…(tỉnh Nghệ An) ngày 5-10 trời nắng nóng oi bức, nhưng đến chiều tối thì xuất hiện giông, lốc.

Đặc biệt, tại xã Vạn An (tỉnh Nghệ An) lốc xoáy làm hỏng mái tôn nhà dân rồi cuốn mái tôn bay xuống đường. Một phụ nữ đang đi trên đường suýt bị mái tôn “lia” trúng người. Người dân dắt xe máy cũng bị lốc quật ngã xuống đường. Lốc xoáy làm người đàn ông đang đi trên đường thuộc xã Vạn An bị thương, hiện người này đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Video lốc làm mái tôn bay xuống đường ở xã Vạn An, tỉnh Nghệ An.

Tại xã miền núi Thông Thụ, gió lốc thổi mạnh đã làm sập 2 căn nhà của gia đình ông Vi Văn Thắng và gia đình anh Hà Văn Huyền (ở bản tái định cư Pù Xai Cáng, bản Mường Piệt, xã Thông Thụ). Ngoài ra mưa lốc còn làm tốc mái, bay mái tôn nhiều hộ trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND xã Thông Thụ cho biết, để ổn định cuộc sống của người dân, trong đêm 5-10, Ban quản lý bản Mường Piệt đã bố trí chỗ ăn, ở tạm thời cho bà con và có phương án hỗ trợ khắc phục dựng, lợp lại mái nhà.

Mái tôn bay xuống đường suýt trúng người phụ nữ.

Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An cho biết, từ đêm 5-10, khu vực vùng biển Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) sẽ có gió mạnh dần lên cấp 4-5, sau tăng cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao 1,5-2,5 m, biển động mạnh.

Lốc xoáy làm mái tôn bay xuống đường ở xã Vạn An, tỉnh Nghệ An.

Ứng phó với bão số 11, tỉnh Nghệ An đã ban hành lệnh cấm biển, yêu cầu Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải khẩn trương về bờ neo đậu an toàn trước 13 giờ ngày 5-10.