Chiến sự Nga - Ukraine 29-9: Nga nã 48 trên lửa, gần 600 UAV vào Kiev và nhiều khu vực, Đại sứ quán Ba Lan tại Kiev bị trúng đạn 29/09/2025 07:17

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua nóng ran khi Kiev hứng đợt không kích quy mô lớn; Phòng không Nga bắn hạ 6 quả bom dẫn đường và 230 UAV của Ukraine; Có tin pháo HIMARS tấn công một nhà máy nhiệt điện trên lãnh thổ Nga.

Chiến sự Nga - Ukraine vẫn leo thang với loạt cuộc tấn công trong ngày.

Ukraine: Nga phát động cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay vào Kiev

. Quân đội Ukraine nói rằng Nga đã phóng 595 máy bay không người lái (UAV) và 48 tên lửa vào thủ đô Kiev và các khu vực khác của Ukraine vào sáng sớm 28-9 (giờ địa phương), theo hãng tin Reuters.

Ukraine mô tả đây là một trong những cuộc tấn công kéo dài nhất vào thủ đô Kiev kể từ khi xung đột bùng phát.

Quân đội Ukraine cho biết hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 568 UAV và 43 tên lửa. Quân đội Ukraine lưu ý rằng mục tiêu chính của cuộc tấn công là thủ đô Kiev.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết vụ tấn công kéo dài hơn 12 giờ đã khiến 4 người thiệt mạng. Theo ông Zelensky, có 80 người đã bị thương trong các cuộc tấn công. Nhiều nhà máy, tòa nhà dân cư và địa điểm sản xuất năng lượng đã bị hư hại.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 28-9. Ảnh: FACEBOOK

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan - ông Pawel Wronski nói với hãng tin RMF24 của Ba Lan rằng cuộc tấn công của Nga vào thủ đô Kiev đã khiến Đại sứ quán Ba Lan tại Kiev trúng đạn.

Ông Wronski nói rằng “một bộ phận tên lửa hoặc một quả rocket cỡ nhỏ” đã rơi xuống mái của đại sứ quán, xuyên qua trần nhà. Mảnh vỡ rơi xuống khu bếp của đại sứ quán. Người phát ngôn cho biết thiệt hại là “không lớn” và không ghi nhận thương vong.

Các cuộc tấn công khiến Ba Lan phải đóng cửa không phận gần hai TP phía đông nam. Lực lượng không quân Ba Lan cũng đã điều động máy bay phản lực để ứng phó cho đến khi nguy hiểm qua đi.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28-9 cho biết quân đội nước này đã thực hiện một cuộc tấn công lớn vào Ukraine bằng vũ khí tầm xa trên không và trên biển cùng UAV để nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự, bao gồm sân bay.

. Ngày qua, Tổng thống Zelensky cáo buộc Nga đang sử dụng lại chiến thuật truyền thống là tấn công vào các cơ sở năng lượng nhằm gây ra tình trạng mất điện ở Ukraine khi mùa đông sắp tới.

Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động quyết liệt để cắt đứt nguồn thu từ năng lượng của Nga.

“Đã đến lúc phải hành động quyết liệt và chúng tôi trông đợi phản ứng mạnh mẽ từ Mỹ, châu Âu, G7 và G20” - ông Zelensky kêu gọi trên Telegram.

Theo ông Zelensky, trong khi Liên Hợp Quốc đang tổ chức các phiên họp của Đại hội đồng, Nga đã “tận dụng từng ngày, từng giờ để tấn công Ukraine”.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng điều quan trọng là các lệnh trừng phạt tiếp theo đối với Nga do châu Âu áp dụng phải nhắm vào các nguồn năng lượng của Nga, đặc biệt đội tàu chở dầu của Moscow.

Nga chưa bình luận về phát ngôn của tổng thống Ukraine.

Có tin pháo HIMARS tấn công một nhà máy nhiệt điện trên lãnh thổ Nga

Hệ thống pháo phản lực HIMARS của Ukraine được cho là đã tấn công một nhà máy nhiệt điện gần TP Belgorod (Nga) vào ngày 28-9, theo tờ Kyiv Independent.

Truyền thông Nga cho biết tình trạng mất điện đã được ghi nhận trên khắp tỉnh Belgorod sau khi một trạm biến áp bị trúng đòn.

Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod - ông Vyacheslav Gladkov xác nhận có một cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu cũng như “tình trạng mất điện trên diện rộng”. Hiện chưa có thông tin về mức độ thiệt hại.

Phòng không Nga bắn hạ 6 quả bom dẫn đường và 230 UAV của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28-9 cho biết hệ thống phòng không của nước này đã phá hủy 6 quả bom dẫn đường trên không, 6 pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất, 1 tên lửa Vampire và 230 UAV cánh cố định của Ukraine trong ngày qua, theo hãng thông tấn TASS.

Theo bộ này, Ukraine đã mất khoảng 1.530 quân trong 24 giờ qua.

Lực lượng Nga đã tấn công các trạm biến áp kéo được sử dụng để hỗ trợ vận tải đường sắt quân sự của Ukraine ở Donbass, cùng với các địa điểm triển khai tạm thời của các đội hình Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 147 khu vực, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Ông Lukashenko lên tiếng về việc NATO muốn bắn hạ máy bay của Belarus và Nga

Ngày 28-9, Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko cho rằng những tuyên bố gần đây của NATO về kế hoạch bắn hạ máy bay Nga hoặc Belarus là “thiếu thận trọng và vội vã”, đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động nào như vậy sẽ bị đáp trả “ngay lập tức”.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Sergey Sheleg/BelTA/TASS

Trả lời phóng vấn của đài VGTRK (Nga), ông Lukashenko so sánh những lời lẽ của NATO với động thái hợp tác gần đây của Minsk đối với Ba Lan, nhắc lại rằng Belarus đã chủ động cảnh báo Ba Lan về việc có từ 9 đến 12 UAV từ xung đột Nga-Ukraine bay qua lãnh thổ Ba Lan.

“Họ thậm chí còn ngạc nhiên khi chúng tôi thông báo cho họ. Vậy giờ họ định bắn hạ máy bay, trực thăng của chúng tôi, hay của Nga vì chuyện này sao? Không thể hành xử như thế được, láng giềng không đối xử với nhau theo cách đó” - ông Lukashenko nói.

Ông Lukashenko cũng chỉ trích quyết định mới đây của Ba Lan đóng cửa biên giới với Belarus, gọi động thái này là “một trò lừa lớn hơn”.

NATO và Ba Lan chưa bình luận về phát ngôn của ông Lukashenko.

Tuần trước, Estonia cho rằng máy bay quân sự Nga đã xâm phạm không phận của Estonia nên đã yêu cầu tiến hành các cuộc tham vấn khẩn cấp theo điều 4 của NATO. Trước đó, Ba Lan cũng cáo buộc nhiều máy bay không người lái (UAV) mồi nhử của Nga xâm nhập lãnh thổ Ba Lan.

Moscow đã bác bỏ cả hai cáo buộc trên.

Phát biểu với các phóng viên hôm 23-9, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte không loại trừ khả năng bắn rơi máy bay Nga nếu các máy bay này xâm phạm không phận liên minh, song nhấn mạnh rằng các quyết định như vậy được đưa ra hoàn toàn trên cơ sở từng trường hợp cụ thể.