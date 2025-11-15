Chủ tịch Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên 15/11/2025 18:54

(PLO)- Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Ngày 15-11, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, điều động, phân công, chỉ định ông Vương Quốc Tuấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương trao quyết định của Bộ Chính trị cho Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn. Ảnh: BÁO THÁI NGUYÊN

Trao Quyết định và phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh ông Vương Quốc Tuấn trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí công tác, được đánh giá là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước. Trong các cương vị công tác, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích, kết quả chung của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương mong muốn, trên cương vị công tác mới, ông Vương Quốc Tuấn tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, đưa tỉnh Thái Nguyên phát triển vững mạnh...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: BÁO THÁI NGUYÊN

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Vương Quốc Tuấn khẳng định đây là niềm vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước yêu cầu cao về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế-xã hội; đảm bảo quốc phòng-an ninh của tỉnh.

Ông Vương Quốc Tuấn nói trên cương vị mới, sẽ nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ và sáng tạo, đem toàn bộ khả năng, trí tuệ, tâm huyết và khát vọng cống hiến để cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Dịp này, ông Vương Quốc Tuấn trân trọng cảm ơn các thế hệ lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã luôn ủng hộ, hỗ trợ và đồng hành với ông trong suốt 25 năm công tác vừa qua...