Chuyện hai cầu thủ Hàn Quốc vô địch UEFA Champions League 01/06/2025 12:23

Sáng sớm 1-6, Lee Kang-in lên ngôi UEFA Champions League cùng PSG. Lee Kang-in là cầu thủ Hàn Quốc thứ hai có danh hiệu UEFA Champions League, sau đàn anh Park Ji-sung.

Hai cầu thủ Hàn Quốc ngoài Lee Kang-in trước đây có Park Ji-sung của MU. Có một sự thật oái ăm dành cho hai cầu thủ Hàn Quốc có danh hiệu vô địch UEFA Champions League này.

Đến lúc PSG dẫn sâu Inter Milan đến 4-0 rồi, HLV Luis Enrique thay người ở phút 84 nhưng cái tên Lee Kang-in vẫn không được xướng lên.

Cả đất nước Hàn Quốc thức trắng đêm để xem tuyển thủ Lee Kang-in “quẩy” ở chung kết UEFA Champions League. Người Hàn Quốc chỉ mong ngôi sao của họ có mặt trên sân dẫu vài phút. Tuy nhiên, Lee Kang-in không được vào đá.

Lee Kang-in vắng trận chung kết UEFA Champions League cũng là trận vắng thứ 5 liên tiếp của ngôi sao Hàn Quốc ở đấu trường này, khi Lee vắng từ tứ kết lượt đi và về, bán kết và chung kết.

Vắng Lee Kang-in, PSG tạo nên kỷ lục khi có chiến thắng đậm nhất ở chung kết đấu trường Champions League. Nhưng lần lại lịch sử, có lẽ mọi người “tin chút tâm linh” thì nhất định phải “chia sẻ” với HLV Luis Enrique, kể cả người Hàn Quốc.

Trước trận chung kết, cựu thủ môn tuyển Nga,cựu HLV tuyển Nga- Cherchesov cũng đánh giá Donnarumma cao hơn Matvei Safonov. Ảnh: Global Look Press

Vắng Lee Kang- in mà đội thắng như thế thì tất nhiên cho Lee dự bị để đội may mắn. Trong quá khứ, đồng hương của Lee Kang-in, đàn anh Park Ji-sung, từng là đồng đội trong đội tuyển Hàn Quốc với HLV Kim Sang-sik trong nhiều năm cũng “mang vận” không may này.

Những năm tháng khoác áo MU, Park Ji-sung chơi rất hay, rất nhiệt, cực khỏe. Tuy nhiên Park Ji-sung vẫn chỉ “hưởng” cái tiếng vô địch Champions League mà thôi.

Năm 2008, trận chung kết Champions League diễn ra ở Nga giữa hai đội bóng Anh MU-Chelsea. Sir Alex không cho Park Ji-sung vào đá, thậm chí còn không có tên trong danh sách dự bị thì MU thắng Chelsea 5-4 ở loạt luân lưu. Điều đáng nói hơn là trước đó ở bán kết Park thi đấu đầy đủ cả hai trận lượt đi và về.

Đến năm 2009 và 2011, MU lại vào chung kết Champions League và cả hai trận đều là một đối thủ Barcelona. Oái ăm thay cả hai trận chung kết này, Park Ji- sung đều hiện diện trên sân nhưng cả hai lần MU lần lượt thua Barcelona 0-2 và 1-3.

Nếu HLV Luis Enrique xâu chuỗi lại sự kiện của danh thủ Hàn Quốc Park Ji-sung thì có lẽ ông cũng “ngán” dùng Lee Kang-in với lý do tương tự.

Như vậy là hai cầu thủ Hàn Quốc đã có danh hiệu UEFA Champions League nhưng không thi đấu ở chung kết, đó là Park Ji-sung và Lee Kang-in.

Đó cũng là niềm an ủi cho Son Heung-min, một “quốc bảo” Hàn Quốc. Son Heung-min mặc dù chưa có danh hiệu giải hàng đầu châu Âu nhưng đêm 22-5 vừa qua, trong tay chiếc băng đội trưởng Tottenham, Son Heung-min lên ngôi giải hàng châu Âu- Europa League sau khi đánh bại MU 1-0. Đó là danh hiệu duy nhất của Son Heung-min sau 15 chơi bóng ở châu Âu, trong đó có 10 năm chơi bóng tại Anh.

Ai “hưởng tiếng thơm” nữa? Đó là thủ môn Matvei Safonov, thủ môn số 1 của đội tuyển Nga và số 2 của PSG. Báo chí Nga những ngày qua cứ rùm beng chuyện Matvei Safovov có được HLV Enrique tung vào sân bắt chung kết Champions League. Thậm chí đây là cơ hội để tuyển thủ Nga có danh hiệu danh giá UEFA Champions League.

Những lần Matvei Safonov thế vai Donnarumma anh thể hiện đầu rất tốt, anh cũng có thể xứng đáng trấn giữ khung thành. Tuy nhiên thủ môn Ý vẫn được đánh giá cao hơn nên tất nhiên Donnarumma là số 1. Ngay các cựu thủ môn Nga trong đó Dasaev cũng đánh giá Donnarumma hoàn hảo hơn. Và ở chung kết, PSG đã đánh bại Inter Milan mà trong khung thành là thủ môn- cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2020- Donnarumma. Matvei Safonov “hưởng tiếng thơm” có HCV Champions League, có ngôi vô địch, nhưng không có trên sân ở trận chung kết.