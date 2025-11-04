Công an bắt nhóm 8 người thuê nhà nghỉ để sử dụng ma túy 04/11/2025 17:46

(PLO)- Công an TP.HCM bắt giữ 8 người đến một nhà nghỉ tại xã Đông Thạnh để tổ chức thành “điểm bay lắc”, sử dụng ma túy trái phép nhiều lần.

Ngày 4-11, Công an xã Đông Thạnh, TP.HCM cho biết vừa bắt khẩn cấp 8 người có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hồ sơ vụ việc và các đối tượng liên quan đã được chuyển cho Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Nhóm 8 người biến nhà nghỉ thành 'điểm bay lắc' ở TP.HCM bị công an bắt giữ.

Trước đó, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 30-9, tổ công tác của Công an xã Đông Thạnh kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ Chiêu Ngọc (đường Tô Ký, xã Đông Thạnh). Tại đây, tổ công tác đã phát hiện nhóm người nghi vấn tụ tập tại phòng 402 để sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ 1 ống thủy tinh nghi chứa ma túy và 1 chai nhựa có ống hút nhựa. Ba người đầu tiên bị mời về trụ sở làm việc là Huỳnh Văn Sơn (29 tuổi), Lê Văn Tuấn (30 tuổi) và Lưu Hoàng Hưng (38 tuổi).

Nhóm 8 người bị bắt về các hành vi Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Test nhanh ma túy cho kết quả cả ba đều dương tính với ma túy đá (MET). Tại cơ quan công an, nhóm khai nhận thuê phòng để sử dụng ma túy vào ngày 30-9 và từng tổ chức sử dụng tại phòng 402 vào ngày 28-9.

Quá trình điều tra mở rộng, Công an xã Đông Thạnh đã triệu tập thêm Nguyễn Thị Tuyết Luyến (30 tuổi), Nguyễn Tấn Dũng (40 tuổi), Nguyễn Thị Trúc (35 tuổi), Lê Trường Linh (33 tuổi) và Thái Lê Hưởng (26 tuổi). Kết quả test nhanh đều dương tính ma túy đá.

Theo hồ sơ, Huỳnh Văn Sơn và Lưu Hoàng Hưng từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản; Nguyễn Thị Trúc có tiền sự sử dụng ma túy và tiền án 4 năm tù về Cướp giật tài sản.

Nguyễn Tấn Dũng và Trúc khai sống như vợ chồng, có sử dụng ma túy và bán, tổ chức sử dụng ma túy cho nhiều người khác.

Thượng tá Lê Đức Túy, Trưởng Công an xã Đông Thạnh, TP.HCM cho biết, trong ba ngày truy xét quyết liệt, 8 đối tượng đã bị bắt giữ và chuyển sang PC04 Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền.

Đây là minh chứng cho sự quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng của lực lượng Công an xã Đông Thạnh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy trên địa bàn.