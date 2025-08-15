Công an điều tra vụ 2 thanh niên đánh, dọa chôn sống người giao đá lạnh 15/08/2025 09:27

Ngày 15-8, Công an xã Kdang, tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị này đang điều tra vụ anh DPL (24 tuổi, ngụ phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) tố cáo bị hai thanh niên lạ mặt hành hung khi anh L đang đi giao đá lạnh.

Theo Công an xã Kdang, qua trích xuất camera, bước đầu công an xác định được hai người có hành vi hành hung anh DPL là Hồ Tuấn Kiệt (23 tuổi, ngụ xã Đăk Đoa, Gia Lai) và Hà Lê Anh Vũ (17 tuổi, ngụ phường An Phú, tỉnh Gia Lai). Cả hai người này đều là nhân viên của cơ sở sản xuất đá tinh khiết Huy Hùng ở xã Đăk Đoa.

Anh DPL bị hai thanh niên﻿ vây đánh khi đang đi giao đá lạnh tinh khiết. Ảnh cắt từ clip

Bước đầu, Kiệt và Vũ thừa nhận đã đe dọa anh L; trong đó riêng Kiệt đánh, gây thương tích đối với anh L.

“Công an xã đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn từ việc giao đá lạnh”- đại diện Công an xã Kdang thông tin.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 12-8, anh DPL điều khiển xe tải đến tiệm tạp hóa ở thôn KTăng, xã Kdang để giao đá lạnh. Trong lúc đang giao hàng, anh L bị hai thanh niên đến chửi bới, đe dọa. Sau đó, một người xông vào đấm liên tục vào mặt anh L.

Clip ghi cảnh anh DPL bị hành hung.

Một trong hai thanh niên này còn đe dọa "Lần sau tao mà thấy xe mày thì tao chôn sống”. Anh DPL được người nhà đưa nhập viện điều trị, được chẩn đoán sung huyết tai, bị thương vùng mặt.

Theo người nhà anh DPL, gia đình anh có cơ sở sản xuất đá lạnh tinh khiết, kinh doanh nhiều năm nay. Tuy nhiên, gần đây, anh L liên tục bị những người lạ mặt trên chặn xe hoặc có hành vi khiêu khích, chặn đầu xe trên đường. Những người này còn đe dọa, đòi “chẻ đôi” người anh L. Những người này hăm dọa, yêu cầu chủ quán không được lấy nước đá do anh DPL bỏ.