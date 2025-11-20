An ninh trật tự

Công an kiểm tra cửa hàng vàng bạc Kim Môn ở Đắk Lắk

(PLO)- Nhiều cảnh sát đã xuất hiện, kiểm tra tại cửa hàng vàng bạc Kim Môn, tỉnh Đắk Lắk.
Ngày 20-11, nhiều cảnh sát đã xuất hiện tại cửa hàng vàng bạc Kim Môn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Xe cảnh sát và nhiều cảnh sát xuất hiện tại tiệm vàng Kim Môn. Ảnh: B.T

Theo ghi nhận, bên ngoài cửa hàng vàng bạc Kim Môn (đường Quang Trung, phường Buôn Ma Thuột) nhiều cảnh sát cơ động đóng chốt, giữ an ninh trật tự. Bên trong cửa hàng, cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, làm việc với một số người.

Tiệm vàng Kim Môn là cơ sở kinh doanh vàng bạc nổi tiếng ở Đắk Lắk. Ảnh: B.T

Cửa hàng kinh doanh vàng bạc Kim Môn là cơ sở kinh doanh vàng bạc nổi tiếng tại Đắk Lắk. Thời điểm giá vàng tăng cao, mỗi ngày cửa hàng này có rất nhiều người dân đến giao dịch.

TIẾN THOẠI
