Công an Lâm Đồng vào vùng sạt lở cùng dân khắc phục thiệt hại do mưa lớn 13/08/2025 09:23

(PLO)- Công an Lâm Đồng đã huy động cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lớn, sạt lở đất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng vừa có báo cáo nhanh về thiệt hại do mưa lớn, sạt lở đất trên địa bàn.

Theo đó, chiều 12-8, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to tại các địa bàn phường Lâm Viên - Đà Lạt, phường Xuân Trường - Đà Lạt, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt tiếp cận vùng bị ngập hỗ trợ người dân. Ảnh: HQ

Hậu quả của đợt thiên tai này đã làm hai người ở phường Xuân Trường – Đà Lạt chết (chưa cập nhật được thông tin chi tiết của các nạn nhân).

Sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, các lực lượng chức năng đã kiểm tra và đang thực hiện các bước tiếp theo.

Mưa lớn còn làm sập một căn nhà tạm tại hẻm 108 đường Hùng Vương, phường Xuân Trường – Đà Lạt; ngập một căn nhà ở phường 9, TP Đà Lạt cũ.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, công an tỉnh, UBND phường triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Một chiến sĩ Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt cõng cháu bé ở vùng bị ngập đến nơi an toàn. Ảnh: HQ

Theo ghi nhận, thiên tai bất ngờ ập đến đã làm ngập cục bộ tại một số tuyến đường và khu dân cư thấp trũng. Nhiều hộ gia đình bị nước tràn vào nhà, tài sản hư hỏng, giao thông đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện và dịch bệnh sau lũ.

Lãnh đạo Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ cùng bà con di dời tài sản, kê cao đồ đạc, thu dọn bùn đất, khơi thông cống rãnh để nước nhanh chóng rút.

Quá trình tiếp cận khu vực này cũng khá khó khăn, do đường bị ngập, trơn trượt, với lượng bùn đất khá lớn đổ xuống.

Công an phường Lâm Viên – Đà Lạt khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi dự báo khí tượng thủy văn; chủ động gia cố nhà cửa, kiểm tra hệ thống điện; chuẩn bị phương án phòng tránh mưa lũ và phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng chức năng khi có tình huống khẩn cấp.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Lâm Đồng đã cử lãnh đạo, điều động xe cứu nạn đến khu vực thiên tai cứu hộ đưa một nạn nhân bị mắc kẹt vùng lũ ra khu vực an toàn.