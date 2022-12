Công an mời làm việc người mở khóa điện thoại cho nhóm cướp giật

(PLO)- Bí thư huyện Vĩnh Cửu chỉ đạo công an xử lý các nhóm tự ý thu tiền của du khách.

23/12/2022 14:07

(PLO)- Bị can Võ Trung Hiếu - cựu cán bộ Đội Tổng hợp Công an huyện Tiểu Cần bị bắt về tội tham ô; còn Trương Văn Tùng - cựu Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Tiểu Cần bị bắt về tội lừa đảo.