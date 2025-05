Công an TP.HCM truy nã Vũ 'mụn’ trong vụ đánh nhau ở White Palace 28/05/2025 16:16

(PLO)- Liên quan đến việc hai nhóm giang hồ hỗn chiến tại Trung tâm hội nghị White Palace, Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã Lê Kim Long Vũ (Vũ "mụn").

Ngày 28-5, Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định truy nã với Lê Kim Long Vũ (còn gọi là Vũ “mụn”, 42 tuổi, ngụ 237/144 Trần Văn Đang, phường 11, quận 3) về tội gây rối trật tự công cộng.

Công an TP.HCM phát lệnh truy nã Lê Kim Long Vũ, tức Vũ "mụn" về tội gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CA

Trước đó, Công an TP.HCM đã truy nã Ngô Văn Dũng (còn gọi là Dũng “AK”; 30 tuổi, quê tỉnh Hà Nam, thường trú tại 26/75B Trần Quý Cáp, phường 11, quận Bình Thạnh) về cùng tội danh.

Trước đó, Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã Dũng "AK". Ảnh: CA

Đây là hai người liên quan đến vụ hai nhóm giang hồ hỗn chiến tại tiệc cưới tại trung tâm hội nghị White Palace (Địa chỉ: 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Theo điều tra, khoảng 20 giờ ngày 22-6-2024, tại sảnh của Trung tâm hội nghị nêu trên diễn ra tiệc cưới của anh NHMM là con trai của NCM (ngụ phường 13, quận Phú Nhuận).

Bố chú rể đã mời nhiều người thân, bạn bè đến dự tiệc, trong đó có Hoàng Đức Trung (49 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Lê Kim Long Vũ, Nguyễn Hòa Nam (46 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và một số người khác. Trong đó, Nam đến dự cưới cùng với bạn là Đỗ Văn Thế (42 tuổi, ngụ phường 2, quận Bình Thạnh).

Ngoài ra, tại tiệc cưới còn có Ngô Văn Dũng – người được xác định là “đàn em” thân thiết của Vũ.

Trước đó, Công an TP.HCM đã bắt Trung và Nam là hai người chủ chốt trong vụ án. Ảnh: CA

Khoảng 20 giờ cùng ngày, khi tiệc cưới đang diễn ra, một người quen của Nam và Trung, thường gọi là Nhân "điên”, đến mời bia Nam và cho biết Trung cũng đang dự tiệc. Dù có hiềm khích với Trung từ trước, Nam vẫn đồng ý cùng Nhân qua bàn Trung để mời bia vì “nể tình”.

Tại bàn, khi Nhân giới thiệu Nam qua uống bia với Trung, thì Trung từ chối. Hai bên lời qua tiếng lại rồi xảy ra cự cãi, chửi bới. Bất ngờ, một nhóm người mặc áo đen, quần trắng – trong đó có Dũng và Vũ – xông vào tấn công Nam. Thấy Nam bị đánh, Đỗ Văn Thế lao vào can ngăn cũng bị hành hung.

Hậu quả vụ xô xát khiến Nam và Thế bị thương. Nhiều khách dự cưới hoảng loạn, sự việc gây mất trật tự tại trung tâm hội nghị.

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM nhận định đây là thanh toán băng nhóm nên tập trung điều tra truy xét.

Đến ngày 4-10-2024, PC02 đã bắt tạm giam đối với Hoàng Đức Trung và Nguyễn Hòa Nam (Nam “cây thị”; cùng ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) là hai người cầm đầu trong vụ án trên.

Theo cơ quan điều tra, Nam “cây thị” và Trung “mọi” là hai nhân vật có “số má” và đã có mâu thuẫn trước đó.

Để điều tra, PC02 đã kêu gọi Ngô Văn Dũng, Lê Kim Long Vũ đến ngay Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC02 - Công an TP.HCM; địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM) trình diện.

Tuy nhiên, Dũng và Vũ đều bỏ trốn, không trình diện nên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã phát lệnh truy nã. Công an cũng đề nghị Ngô Văn Dũng, Lê Kim Long Vũ hoặc những ai biết người này ở đâu, nhanh chóng liên hệ PC02 Công an TP.HCM (Đội 3 – PC02), địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM để cung cấp thông tin hoặc liên hệ qua số điện thoại 0693187200.